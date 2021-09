Vrlo nepovoljna situacija za one koji se ne žele cijepiti. Prof. Gotovac: Za nepoštivanje mjera moguć i otkaz

Osim što svakoga dana diljem Europe od Covid-19 umiru pretežito necijepljeni, sve je izraženija razlika na njihovu štetu i u pravima sve do mogućnosti otkaza ugovora o radu, za što su se u nekim zemljama pojavili sudski presedani koje ipak očekuju dodatne provjere na višim instancama sve do Europskog suda za ljudska prava. No, trendovi su vrlo nepovoljni za one koji se ne žele cijepiti. Talijanska je vlada prekjučer uvela pravilo za oko 23 milijuna radnika kojima bez valjane Covid potvrde od 15. listopada slijedi suspenzija bez plaće, ali bez mogućnosti da dobiju otkaz. Njihov ministar javne uprave Renato Brunetta rekao je da takav “opsežan, složen i izvanredan poduhvat”, još nije viđen nigdje u Europi, prenosi Politico.eu.