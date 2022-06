Šokirao se u zračnoj luci Franjo Tuđman: '60 sekundi parkinga platio sam 6,75 kuna! A trebalo je biti besplatno'

Na Međunarodnoj zračnoj luci Franjo Tuđman su prije tri godine uveli naplatu ulaska 27 kuna, ali bi “Kiss&Fly” zona trebala biti besplatna do 10 minuta. Čitatelj 24sata tvrdi da je za 4 minute platio 27 kuna.

Prije tri tjedna sam bez problema ostavio sina u Zračnoj luci Franjo Tuđman, a kada sam ga u nedjelju navečer išao pokupiti po povratku s puta, zadržavanje manje od četiri minute u takozvanoj “Kiss and Fly” zoni sam platio 27 kuna. Ostao sam skroz šokiran jer smo samo ubacili njegovu prtljagu i odmah izašli. Svugdje u svijetu je ta zona besplatna do 10 ili 15 minuta kako bi se mogli pokupiti i dovesti putnici, a francuski koncesionar je očito i to počeo naplaćivati, kaže čitatelj 24sata (podaci poznati redakciji) koji je kao dokaz poslao i plaćenu parkirališnu kartu.

Na parkirališnoj karti se vidi da je izdana na tzv. vijaduktu, odnosno da se zaista radi o tzv. “Kiss&Fly (Poljubi i odleti) zoni u kojoj je službeno, prema podacima na stranicama Međunarodne zračne luke Zagreb Franjo Tuđman, parkiranje besplatno za osobne automobile koji se zadržavaju do 10 minuta.

Foto: Borna Filic/PIXSELL 28.03.2017., Zagreb - Novi putnicki terminal medjunarodne zracne luke Franjo Tudjman docekao je svoje prve putnike. Najveci zrakoplov kompanije Air Serbia, Airbus A330, sletio je u Medjunarodnu zracnu luku Franjo Tudjman. Photo: Borna Filic/PIXSELL

Na karti se vidi i da se čitatelj zadržao četiri minute, što znači da je svaku minutu parkiranja platio čak 6,75 kuna!

Zračne luke u cijelom svijetu zaista imaju “Kiss&Fly” zone u kojima se ne mora platiti parkiranje ako se samo dovoze putnici ili se po njih dolazi na aerodrom.

Sat vremena parkiranja na Zračnoj luci Zagreb je inače 27 kuna.

Iz Međunarodne zračne luke Zagreb službeno odgovorili da je “Kiss&Fly” zona i dalje besplatna.

Ali napominju da se u njoj može besplatno zaustaviti 10 minuta u jednom satu. Ako se dva ili više puta uđe u istom satu, onda je potrebno platiti svaki sljedeći ulazak. Ako je prošao sat vremena, opet se može besplatno ući na 10 minuta.

Iz Međunarodne zračne luke Zagreb su čitatelja pozvali da im pošalje pritužbu s kopiranom kartom i registracijskom oznakom kako bi mogli utvrditi o čemu se točno radi i je li sustav zaista pogriješio.