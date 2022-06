Kaos u Belgiji: Zbog štrajka ovaj tjedan otkazan velik broj letova!

Ako ovoga tjedna letite prema Belgiji mogli biste se naći u poteškoćama zbog najavljenih štrajkova. Naime, kako javljaju belgijski mediji u ponedjeljak 20. lipnja (danas) se očekuje štrajk diljem zemlje. Uz nacionalni štrajk piloti, a izgleda i kabinsko osoblje belgijskog nacionalnog prijevoznika Brussels Airlines najavili su i zaseban štrajk za 23., 24. i 25. lipnja.

Zračna luka Zaventem u Brusselsu i sve aviokompanije koje lete iz najveće belgijske zračne luke već se pripremaju na poteškoće i zastoje u prometu ovaj ponedjeljak koje bi nacionalni štrajk mogao izazvati. Ranije ovaj tjedan i zaposlenici sigurnosnog osoblja zračne luke najavili su svoj štrajk za 20. lipnja, tako da se i zbog toga očekuju dodatna i značajna čekanja, prenosi portal Croatian Aviation.

Foto: JONAS ROOSENS a sign warning people of an airport strike and cancelled flights is seen during a national action day of the trade unions, defending purchasing power and demanding an amendment to the 1996 wage standards law that regulates wage developments in Belgium, Monday 20 June 2022, at Brussels Airport, the national airport in Zaventem. The airport operator has cancelled all outgoing flights from Brussels because they claim they could not guarantee the safety of the passengers. BELGA PHOTO JONAS ROOSENS Photo: JONAS ROOSENS/BELGA

Jutros su svi letovi u odlasku otkazani, a gužve su i na dolasku jer je manji broj osoblja u zračnoj luci.

Sukladno objavama zračne luke Bruxelles nekoliko aviokompanija su već otkazale određene letove prema i iz Bruxellesa ili su izmijenili raspored letenja kako bi se izbjegli dugi redovi, a o čemu su već obavijestili svoje putnike. Također, iz zračne luke savjetuju sve putnike koji su u mogućnosti da odgode svoja putovanja ovaj ponedjeljak, a sve ostale da lete s ručnom prtljagom kako bi se smanjili redovi.

Due to the strike on Monday 20 June and the lack of security personnel at G4S, there will be no passenger flights departing from Brussels Airport tomorrow to ensure the safety of passengers and staff. pic.twitter.com/kvrrULOsEe — Brussels Airport (@BrusselsAirport) June 19, 2022

Napomenimo kako će nacionalni štrajk utjecati na brojne aspekte svakodnevnog života te na sve one koji se zateknu u Belgiji 20. lipnja. Prema pisanjima belgijskih medija posljedice štrajka osjetit će se i u ostalim segmentima svakodnevnog života poput javnog prijevoza, administrativnih poslova, zatvorskog sustava, sustava za gospodarenje otpadom, poštanskim uslugama, obrazovnim ustanovama te javnim radio i televizijskim kanalima.

Osim navedenog nacionalnog štrajka ovaj tjedan pilotsko i kabinsko osoblje belgijskog nacionalnog avioprijevoznika Brussels Airlines su najavili štrajk za 23., 24. i 25. lipnja.

Foto: NOE ZIMMER Worried passengers in front of the departures board full of cancellations during a national action day of the trade unions, defending purchasing power and demanding an amendment to the 1996 wage standards law that regulates wage developments in Belgium, Monday 20 June 2022, at Brussels Airport, the national airport in Zaventem. The airport operator has cancelled all outgoing flights from Brussels because they claim they could not guarantee the safety of the passengers. BELGA PHOTO NOE ZIMMER

- Stoga, savjetujemo svima koji ovaj tjedan putuju u Belgiju da se informiraju o statusu svojih letova te dodatno oboružaju strpljenjem zbog potencijalnih zastoja i dugih redova.- stoji u obavijesti zračne luke.