KASNA JESEN

Stižu obilne padaline, u nekim dijelovima zemlje padat će snijeg

Žumberak prekriven snijegom
Čitatelj
VL
Autor
Večernji.hr
19.11.2025.
u 20:27

Promjenjivo uz kišu bit će na sjevernom Jadranu, koja će na nekim područjima biti obilnija i praćena grmljavinom.

Dani koji su pred nama, u znaku su promjenjive kasne jeseni. 'U četvrtak na istoku Hrvatske umjereno do pretežno oblačno, poslijepodne uz porast vjerojatnosti za povremenu mjestimičnu kišu. Uz uglavnom slab vjetar najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 0 i 3 °C, a najviša dnevna od 9 do 11 °C. U središnjoj Hrvatskoj moguća su sunčana razdoblja u prvom dijelu dana, a očekuju se nešto niže temperature. Nakon toga, stiže kiša, pa u noći postoji mogućnost i za susnježicu. Puhat će slab vjetar, navečer sjeveroistočnih smjerova. Što se Gorske Hrvatske tiče oblačno će biti od jutra, uz koju povremenu kap kiše, a u noći na petak očekuju se susnježica i snijeg.  Promjenjivo uz kišu bit će na sjevernom Jadranu, koja će na nekim područjima biti obilnija i praćena grmljavinom. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, koji će kasnije okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između - 1 i 1 °C, na moru od 7 do 10 °C, a najviša dnevna oko 7 °C, na moru između 12 i 14 °C. Srednji Jadran očekuje umjerena južina, uz naoblaku i povremenu kišu, praćenu mogućom grmljavinom. Jednako tako bit će i u unutrašnjosti, ali nešto hladnije nego na moru. Najviša poslijepodnevna temperatura bit će od 14 do 17 °C.', prognozirala je Dunja Plačko - Vršnak, dipl.ing., piše HRT.

Na jugu Hrvatske najviše poslijepodnevne temperature bit će oko 17 °C, uz umjeren južni vjetar i jugo, te malo do umjereno valovito more. Kada se pojavi naoblaka, povremeno bi mogla pasti i kiša. U gorju će u petak doći i do stvaranja snježnog pokrivača, kojeg u subotu može biti i u nekim nizinama. U nedjelju prestanak oborina uz moguća sunčana razdoblja. Bit će postupno hladnije. Jadran u subotu čekaju kiša i bura, koja će podno Velebita biti olujna. U nedjelju će se vrijeme smiriti.

FOTO Pogledajte što juri prema Hrvatskoj: Evo kada stiže nova promjena vremena
Žumberak prekriven snijegom
Ključne riječi
susnježica snijeg kiša vremenska prognoza Jadran

Komentara 1

PR
prajdali100
21:34 19.11.2025.

Snijeg u studenom !!! Stvarno je sve otišlo do vraga.

