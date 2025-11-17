Kiša i snijeg: Sutra osjetno zahladnjenje, temperature niže i za 15 °C

U istočnoj Hrvatskoj Dan sjećanja obilježit će pretežno oblačno vrijeme, uz kišu koja će najčešće padati u noćnim i jutarnjim satima. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverozapadni, a postupno će okretati na sjeverni i sjeveroistočni smjer. Temperatura zraka bit će znatno niža nego u ponedjeljak, oko 15 °C, najviše između 4 i 8 °C.

Ni središnja Hrvatska neće izostati od osjetnog zahladnjenja. Temperatura će biti od 3 do 8 °C. U noći i ujutro kiša, moguće mjestimice i susnježica, u gorju i snijeg, potom postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake, najprije na sjeverozapadu. Vjetar većinom slab sjeveroistočni.

Gorska Hrvatska suočit će se s hladnijim danom, uz kišu i susnježicu, dok se u višim predjelima očekuje i snijeg koji će stvoriti snježni pokrivač. Oborina će poslijepodne prestati, no zadržat će se većinom oblačno. Uz slab i umjeren sjeveroistočni vjetar temperatura zraka bit će uglavnom od 0 do 4 °C.

Na sjevernom Jadranu prijepodne prestanak kiše donosi i postupno razvedravanje, osobito u Istri. Noću će zapuhati jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, koja će prema kraju dana postepeno slabjeti. Temperatura zraka bit će niža nego prethodnih dana, većinom između 8 i 13 °C.

Dalmacija će na Dan sjećanja biti pretežno oblačna, povremeno uz kišu, često u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, dok su na sjeveru moguća i sunčana razdoblja. Zapuhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka od 12 do 17 °C, u Zagori niža.

Na krajnjem jugu Hrvatske očekuje se oblačno vrijeme s kišom i grmljavinom, mjestimice i obilnom oborinom. Većinom umjereno jugo i jugozapadnjak, u drugom će dijelu dana okretati na buru. Temperatura zraka bit će uglavnom između 13 i 18 °C.

U nastavku tjedna unutrašnjost Hrvatske ostaje relativno hladna, uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u srijedu i maglovito. Od četvrtka se očekuje povremena kiša, dok se u petak na zapadu moguće pojave susnježica i snijeg, obavještava HRT.

Na Jadranu u srijedu dolazi do prolaznog smirivanja, no potom se opet očekuje češća kiša i grmljavina, uz jačanje juga koje će u petak ponovno okrenuti na buru.