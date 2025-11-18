Naši Portali
VREMENSKA PROGNOZA

Evo kada dolaze nove oborine, padat će i snijeg

18.11.2025.
Na jugu Hrvatske očekuje se promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.

U srijedu će na istoku Hrvatske prevladavati promjenjivo oblačno. Ujutro će biti tiho, mjestimice s maglom, dok će poslijepodne zapuhati jugoistočnjak. Najniža jutarnja temperatura kretat će se između 0 i 3 °C, a danju će se očekivati oko 9 °C.

U središnjim krajevima zemlje zabilježit će se umjerena do povećana naoblaka s povremenim sunčanim razdobljima. Ujutro lokalno mraz i magla, dok će najniža jutarnja temperatura biti od -2 do 0 °C, a najviša dnevna oko 7 °C.

Na zapadu Hrvatske bit će djelomice sunčano, a na sjevernom Jadranu ponegdje i pretežno sunčano. Umjerena i jaka bura do sredine dana oslabjet će, a navečer će na otvorenom moru zapuhati jugo. Ujutro će temperatura zraka biti najniža od -3 do 0 °C, ponegdje uz mraz, dok će na obali iznositi od 4 do 9 °C. Poslijepodne najviša temperatura kretat će se između 9 i 13 °C, a u Gorskoj Hrvatskoj od 3 do 9 °C.

Dalmacija će u srijedu uživati barem djelomično sunčano vrijeme, no prema večeri naoblaka će postupno jačati, a pred kraj dana postoji mogućnost malo kiše. Još prijepodne umjerena bura, navečer jačanje juga. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se od 6 do 12 °C, u unutrašnjosti od 0 do 5 °C, dok će najviša dnevna biti između 13 i 16 °C.

Na jugu Hrvatske očekuje se promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Puhat će slaba do umjerena bura, a prema večeri okretat će na jugo. More mirno i malo valovito. Temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 °C, ujutro ponegdje i niža, piše HRT.

U četvrtak će biti malo toplije, osobito u južnim područjima, gdje će puhati umjeren južni vjetar, uz povremenu kišu koja će se postupno širiti prema sjeveru. Tijekom petka i subote očekuje se češća, lokalno i obilna oborina – u planinskim predjelima snijeg, dok će na nizinama padati kiša. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar i ponovno će zahladnjeti, pa snijega opet može biti i u nizinama.

Već u četvrtak duž obale jačat će jugo uz novo naoblačenje i kišu. U petak i subotu lokalno će pasti obilna kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana očekuje se jaka bura s olujnim udarima, dok će prema jugu zemlje prevladavati jugo. Temperatura zraka postupno će padati.

