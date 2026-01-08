Carinici se šokirali kad su vidjeli što je žena strpala u tjesteninu. Odmah su je priveli

Njemački carinici su na Zračnoj luci u München spriječili pokušaj krijumčarenja zlatnog nakita, piše Fenix. Prema navodima Carinske uprave, krijumčarenje je pokušala izvesti 23-godišnja žena prilikom ulaska u Njemačku, tako što je nakit sakrila u pakiranja instant-tjestenine. Sumnja je pobuđena tijekom rutinske kontrole prtljage, kada su carinski službenici uz pomoć rendgenskog uređaja uočili neuobičajene sadržaje u kuferu mlade putnice. Detaljnim pregledom otkriven je zlatni nakit pažljivo skriven unutar pakiranja instant-tjestenine. "Carina iznova nailazi na izvanredne i neobične načine krijumčarenja“, izjavio je glasnogovornik Glavnog carinskog ureda u Münchenu Thomas Meister.

On je naglasio kreativnost kreativnost kojom se krijumčari pokušavaju domoći ilegalnog profita. Protiv 23-godišnje žene pokrenut je porezno-kazneni postupak, a daljnju istragu vodi nadležni carinski ured. Uz ovu zapljenu, Münchenski carinski ured najavio je i „Dan obrazovanja“ namijenjen mladima koji razmišljaju o karijeri u carini. Događaj će se održati 26. rujna 2026. godine u Landsberger Straße u Münchenu. Zainteresirani će imati priliku iz prve ruke upoznati zanimanje carinika i dobiti informacije o mogućnostima obrazovanja i zapošljavanja.