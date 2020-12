U Sisačkoj županiji skok novozaraženih. I Istra ima rast: Najveći broj dolazi iz obiteljskih okruženja

U Hrvatskoj je u ponedjeljak zabilježeno 316 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 8036. Preminulo je 68 osoba.

9:40 - U Istri je u posljednja 24 sata potvrđeno 45 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od toga se za 32 osobe radi o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe, dok je šest osoba na respiratoru, izvijestio je u utorak istarski Stožer Civilne zaštite.

"Situaciju držimo pod kontrolom, i to je u ovom trenutku najvažnije. Brojke se smanjuju, no i dalje moramo svi biti oprezni, odgovorni i disciplinirani. Najveći broj pozitivnih i dalje nam dolaze iz obiteljskih okruženja. Pozivamo ljude da ostanu kući, da se zaštite i poštuju sve mjere - od nošenja maskica i držanja distance do održavanja higijene", poručio je načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac.

Iz Stožera su naveli da je tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano 454 uzoraka briseva na covid-19 te je potvrđeno 45 novozaraženih osoba s područja županije. Za 32 osobe radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe dok se kod tri osobe epidemiološki radi o uvezenim slučajevima i to dva s područja Zagreba te jedan iz Rijeke, istaknuli su. U epidemiološkoj obradi je deset osoba.

U odnosu na jučer, kada su registrirana samo dva nova slučaja, to je veliki porast broja novozaraženih, no jučerašnje brojke odnosno broj testiranih (86) i broj novooboljelih (2) treba pripisati produženom blagdanskom vikendu kada su testirani samo hitni slučajevi.

Od jučer se oporavilo 49 osoba, trenutno je u Istri 349 aktivnih covid-19 pozitivnih osoba dok je u mjerama samoizolacije 908 osoba. Na Odjelu za infektologiju pulske Opće bolnice na liječenju su 73 osobe, od toga je šest osoba u respiracijskom centru.

9:32 - Na području Zadarske županije 46 je novozaraženih osoba koronavirusom. Novooboljeli izolaciju provode na područjima gradova Zadar(23), Benkovac(2), Biograd(3), Nin(2) i Pag(1) te općina Galovac(1), Gračac(1), Kali(2), Poličnik(1), Posedarje(2), Preko(1), Privlaka(1), Ražanac(2), Sv.Filip i Jakov(1), Škabrnja(1), Tkon(1) i Zemunik Donji(1). Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 320 uzoraka, a pod aktivnim nadzorom je 699 stanovnika. U Općoj bolnici Zadar hospitalizirana su 64 bolesnika od kojih je 10 na respiratoru. U Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na moru na liječenju je 21 pacijent.

9:31 - Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla je 24 sata zabilježena 141 novozaražena osoba koronavirusom, priopćio je Županijski stožer Civilne zaštite. Kako se navodi u dnevnom izvješću, riječ je o 51 osobi iz Kutine, 33 iz Siska, 16 osoba iz Popovače, 12 iz Petrinje, po šest osoba iz Hrvatske Kostajnice i Topuskog, po pet osoba iz Martinske Vesi i Novske, dvije iz Lekenika, te po jednoj osobi iz Velike Ludine, Lipovljana, Gvozda, Sunje i Gline.

Stožer opetovano upućuje apel građanima županije da se u cilju sputavanja pandemije dosljedno pridržavaju mjera i preporuka Nacionalnog i Županijskog stožera.

9:22 - U Koprivničko-križevačkoj županiji je u posljednja 24 sata potvrđeno 29 novih slučajeva covida-19, a umrle su dvije osobe. U koprivničkoj Općoj bolnici preminula su dva pacijenta od 85 i 51 godine koji su, osim pozitiviteta na koronavirus, u kliničkoj anamnezi imali i druge dijagnoze. Ozdravile su 62 osobe. Na području županije trenutno su aktivna 254 slučaja bolesti covid-19, a 61 osoba je na bolničkom liječenju. Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području te županije covid-19 je potvrđen kod 5096 ljudi.

9:15 - U posljednja 24 sata na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđeno je 19 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok se za 84 testiranih osoba nalazi još očekuju. 10 novozaraženih osoba s područja je grada Bjelovara, po dvije novozaražene osobe s područja su grada Čazme i općine Hercegovac, a po jedna novozaražena osoba s područja je grada Daruvara i općina Velika Trnovitica, Berek, Dežanovac i Nova Rača. Na COVID odjelu bjelovarske Opće bolnice trenutno je na liječenju 58 pacijenata oboljelih od koronavirusa, od kojih je njih 7 na respiratoru. Također, 42 pacijenata je na opservaciji, odnosno za njih se čekaju nalazi jesu li pozitivni na koronavirus ili ne. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 1808 osoba.Dvije osobe preminule su s koronavirusom čime dolazimo do 70 osoba preminulih od početka pandemije.

9:00 - U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata su 23 nove pozitivne osobe na COVID-19, od čega je 7 pozitivnih na PCR testiranju, a 16 na brzom antigenom testu (po 4 osobe iz Vinkovaca i Vukovara, po 2 iz Borova i Iloka, te po 1 osoba iz Nuštra, Srijemskih Laza, Štitara, Županje, Bobote, Bogdanovaca, Negoslavaca, Slakovaca, Sotina, Starih Jankovaca i Trpinje). Preminula je jedna osoba. Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 7600, od kojih je 7201 osoba izliječena, a ukupno su preminule 152 osobe. Trenutno je u županiji 68 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirane su 194 osobe, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 33361. U samoizolaciji na području županije je 1225 osoba. Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 29 radnika iz sustava zdravstva (6 liječnika, 16 medicinskih sestara/tehničara, 4 druga zdravstvena radnika i 3 nezdravstvena radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 12 radnika (1 liječnik, 4 medicinske sestre/tehničara, 3 druga zdravstvena radnika i 4 nezdravstvena radnika).

8:53 - U Kliničkom bolničkom centru Osijek u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije na koronavirus je testirano 348 uzoraka od kojih je 69 bilo pozitivno. Novopozitivne osobe imaju prebivalište na području grada Osijeka s prigradskim naseljima (28), zatim gradova/općina Beli Manastir (9), Đakovo (8), Semeljci (5), Darda (3), Bilje, Čepin, Našice, Petrijevci i Satnica Đakovačka (po 2) te Antunovac, Donji Miholjac, Draž, Kneževi Vinogradi, Levanjska Varoš i Podravska Moslavina (po 1).

Na bolničkom liječenju nalazi se 185 osoba oboljelih od COVID-19 (što je 20 manje nego prethodnog dana), i to 146 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih su 41 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 39 pacijenata s tim oboljenjem.

U zadnja 24 sata u KBC Osijek i OŽB Našice preminulo je osam COVID pozitivnih osoba u dobi od 61 do 85 godina.

Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se nalazi 2.309 osoba. Policijski službenici provjerili su 23 osobe kojima je određena mjera samoizolacije. Samoinicijativno su provjerili 21 osobu i pri tomu samo jedna (u Belom Manastiru) nije zatečena na prijavljenoj adresi. Postupajući po dvije dojave građana u Osijeku i Belom Manastiru utvrdili su u oba slučaja kršenje mjere samoizolacije. Jučer su obavili i 60 nadzora objekata pri čemu nisu utvrdili kršenje propisanih mjera. Tijekom posljednja 24 sata kontrole propusnica za kretanje građana izvan područja županije u kojoj imaju prebivalište, djelatnici Policijske uprave osječko-baranjske na osam nadzornih punktova evidentirali su prolazak 3.936 vozila, odnosno 4.872 osobe od kojih tri nisu imale valjanu propusnicu te im nije dopušten prolazak.

8:24 - U Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" cijepljeno je 78 zdravstvenih djelatnika, a kod petero su registrirane blaže nuspojave u obliku osipa praćenih svrbežom.

- Promjene na koži su se relativno kratko javile, u jednom slučaju s odgodom od dva sata, a nestale su primjenom adekvatne terapije. Nije bilo većih poteškoća. U svim slučajevima se radi o osobama koje imaju anamnezu određene alergijske podloge - alergija na pelud, alergija na određene antibiotske pripravke, to nije do kraja ispitano i nijedan od djelatnika nije imao anamnestički podataka o nekoj težoj alergijskoj reakciji, rekao je, Zoran Barušić, zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u emisiji Otvoreno HRT-a.

Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je kazala da su u Hrvatskoj zabilježene blaže reakcije na cjepivo - osjećaj slabosti, umor, povišena temperatura, a najčešća nuspojava je bolnost i crvenilo na mjestu uboda. - Čak i pokoji slučaj vrtoglavice, to su blage nuspojave koje su se pokazale u 3. fazi kliničkog ispitivanja. Teže nešto nije zabilježeno. Ipak je teža sama bolest nego što mogu biti eventualne nuspojave cjepiva, kazala je.

8:11 - U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivan 361 slučaj zaraze korona virusom (COVID-19), 325 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 36 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalaze 873 osobe, a ukupno su testirane 22834 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 240 uzoraka, od kojih je 47 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

8:00 - Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izvijestio je u ponedjeljak kako je tijekom jučerašnjeg, prvog dana cijepljenja cijepljeno 443 zdravstvenih djelatnika te 1711 korisnika domova za starije. Kazao je kako cjepivo neće biti dostupno liječnicima obiteljske medicine prije druge polovice siječnja.

"Što se tiče Pfizerovog cjepiva, očekujemo da će do druge polovice siječnja, kada će se početi cijepiti starije osobe, doći Modernino cjepivo koje može stajati u običnom frižideru 30 dana, dok Pfizerovo može stajati svega pet dana. Smatramo da će to značajno olakšati rad liječnicima obiteljske medicine", objasnio je Capak. Dodao je da su ih htjeli poštedjeti u ovoj prvoj fazi cijepljenja Pfizerovim cjepivom. Bude li Hrvatskoj dostupno više cjepiva i bude li potrebe za tim, izvijestio je kako razmišljaju o planu da se organiziraju cjepna mjesta, odnosno cjepni punktovi, kao ii mobilni timovi specijalizanata.

Capak je dodao kako su jučer telefonom prikupljali podatke o tome koliko se ljudi cijepilo te su pitali i imaju li nuspojave. "S terena smo dobili informaciju da nuspojava nije bilo. U sustavu prijava nuspojava HZJZ-a i HALMED-a trenutno nema niti jedna prijava nuspojava", kazao je Capak. Capak je izvijestio da će nove doze cjepiva doći tijekom ovoga tjedna, no ne zna precizno koji dan ili sat. Tada će doći osam kutija cjepiva sa 975 doza, ukupno oko 7800 doza.

Dodao je kako će i sljedećei tjedan doći 18 kutija s dozama cjepiva. Govoreći o kampanji za cijepljenje, Capak je istaknuo da nemaju namjeru nikoga uvjeravati na cijepljenje, nego da će pravovremenim, preciznim, točnim i stručnim informacijama informirati građane o njegovim prednostima.

"Kampanja je počela medijskim istupima stručnjaka koji se bave cijepljenjem, i nekoliko stručnih skupova. Medijska kampanja nije još počela, upravo se priprema. Pretpostavljamo da će početkom siječnja početi jača medijska kampanja", najavio je Capak.

O najavama da će se članovi stožera cijepiti pred kamerama kazao je kako su se odlučili da toga neće biti jer su prve količine cjepiva bile simbolične te su ih ostavili za najpotrebitije. "Čim dobijemo veće količine cjepiva mi ćemo organizirati cijepljenje", kazao je Capak.

Capak je izvijestio i o tjednim incidencijama zaraze, gdje u Hrvatskoj od 22. do 28. prosinca imamo 48 posto manje novooboljelih nego u tjednu prije. Prema metodologiji Svjetske zdravstvene organizacije trenutna 14-dnevna incidencija Hrvatsku stavlja na 23. mjesto od 27 zemalja članica EU-a. Prema sedmodnevnoj incidenciji smo nešto bolji, na 18. mjestu od 27 zemalja EU-a.

"Ukupna stopa smrtnosti na milijun stanovnika nas stavlja na 19. mjesto od 27 zemalja EU-a, sa stopom od 874,8", zaključio je Capak.