Austrijski virolog: 80 posto populacije do kraja 2021. biti će imuno

Poznati austrijski virolog i voditelj Odjela za zarazne bolesti bečke klinike „Favoriten“ primarijus dr. Christoph Wenisch je u nedjelju bio među prvim Austrijancima koji su cijepljeni protiv Covida-19. „Svaki čovjek u Austriji i širom svijeta morat će ili dobiti cjepivo ili dobiti bolest“, rekao je u ponedjeljak za austrijski radio Ö1 dodavši: „Meni je bilo lako donijeti odluku jer je moj posao s pacijentima visokorizičan“. Napomenuo je kako je za njega bilo „veliko olakšanje da se je do cjepiva došlo tako brzo“.

Wenisch je istaknuo kako je sada na austrijskoj vladi da „posreduje kod građana i uvjeri ih u sigurnost i učinkovitost cjepiva“ . Na upit kada očekuje dovoljnu procijepljenost stanovništva kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa, austrijski je virolog odgovorio kako se do kraja 2021. godine može očekivati 70 do 80 postotna pokrivenost imunizacijom austrijske populacije. Do tada su još teški mjeseci pred Austrijancima, posebice do ljeta, što pokazuju svakodnevno i brojke novozaraženih i umrlih u ovoj alpskoj zemlji.

>> Branka Aničić prva je osoba u Hrvatskoj koja se cijepila protiv koronavirusa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U ponedjeljak je u Austriji zabilježeno 1.592 novozaraženih i 50 umrlih u proteklih 24 sata. Najviše novozaraženih je u Gornjoj Austriji (323) i Donjoj Austriji (314). Slijede Beč (242), Salzburg (211), Štajerska (140), Tirol (128), Vorarlberg (105), Koruška (85) i Gradišće (44). Trenutačno u Austriji od koronavirusa aktivno boluje 20.785 osoba, od čega je njih 2.510 hospitalizirano, uključujući i 421 osobu u intenzivnoj njezi.

Najviše pacijenata na intenzivnoj njezi bilo je do sada 25. studenoga, njih 709. U odnosu na jučer u bolnicama se nalazi 46 pacijenata više, od čega sedam više u intenzivnoj njezi. Od početka pandemije do danas u Austriji je zabilježeno ukupno 353.484 Covid-19 oboljelih i 326.768 ozdravljenih te 5.931 smrtni slučaj. Što se tiče incidencije odnosno broja zaraza na 100.000 stanovnika, on je u proteklih sedam dana lagano porastao s 146,5 na 147,3.