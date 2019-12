'Butković rekao što misli, raspoloženje u HDZ-u protiv HNS-a'

Oleg Butković, ministar prometa i potpredsjednik HDZ-a, prvi je iz Predsjedništva HDZ-a koji je vrlo izravno dao do znanja što misli o koaliciji HDZ-a i HNS-a, posebice što vrh HDZ-a tolerira kritike Ivana Vrdoljaka, šefa HNS-a, na račun Kolinde Grabar-Kitarović. Upitan jesu li zategnuti odnosi među partnerima, Butković je jučer kratko komentirao: “Ma to je sve živa žalost.” Izvori iz kruga ministra Butkovića kažu nam da je rekao ono što misli i da je bilo vrijeme da netko to kaže jer im nije normalno da se HNS-u i Vrdoljaka dopuštaju otvoreni napadi na HDZ-ovu predsjedničku kandidatkinju.

– Most je izletio iz Vlade kad su htjeli rušiti ministra Marića, a sada je normalno da Vrdoljak udara po Kolindi i da je HNS poticao štrajk učitelja? – pita se izvor blizak Butkoviću. Izjava ministra prometa izazvala je zabrinutost u vrhu HDZ-a, nazvao ga je osobno i Plenković, što je premijer sam rekao novinarima, kako bi ga upitao što je htio reći tom izjavom.

– Pitao sam ga, on kaže da je to bio njegov komentar na Vrdoljakovu izjavu, a ne na odnos HDZ-a i HNS-a – rekao je Plenković i dodao da odnos HDZ-a i HNS-a nije zategnut, a ako ima nekih razlika, trebaju ih raspraviti. Plenković je najavio da će u utorak imati koalicijski sastanak. Izvori iz HDZ-a pak kažu da je Plenković zabrinut pokreće li se protiv njega možda fronta koja bi išla u njegovo rušenje, a sve uoči unutarstranačkih izbora. Brine ga sigurno i očitovanje koje Vlada u roku od osam dana mora dati na SDP-ovu inicijativu o opozivu ministrice Divjak jer raspoloženje u HDZ-u nije dobro spram HNS-a i ministrice. Nije isključeno da bi Butkovićeva izjava mogla potaknuti i ostale HDZ-ovce nezadovoljne koalicijom s HNS-om da javno kažu što o njoj misle.

