Butković: Puni profil Istarskog ipsilona do iduće sezone, druga cijev tunela Učka 2024.

Ministar Oleg Butković rekao je u subotu da produljenje koncesije Bina-Istri do 2039. podrazumijeva ulaganje od 197 milijuna eura te da bi puni profil Istarskog ipsilona trebao biti završen do iduće turističke sezone, a druga cijev tunela Učka i puni profil autoceste do početka 2024.

"Jučer smo primili vijest da je Europska komisija odobrila Hrvatskoj plan da produlji koncesiju Bina-Istri do 2039., što podrazumijeva investiciju vrijednu 197 milijuna eura, koja uključuje drugu cijev tunela Učka i puni profil autoceste na Kvarneru, koja je već u Primorsko-goranskoj županiji," rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture u Novom Vinodolskom.

Ugovor će se produljiti do 2039., iako smatramo da će se krediti vratiti nešto ranije i otplatiti ta investicija do 2037., a nakon toga sve će postati vlasništvo RH, čitav Istarski ipsilon, uključujući i dvije cijevi tunela Učka, istaknuo je

Ministar je napomenuo da se puni profil Istarskog ipsilona do tunela Učka gradi, da će biti gotov do početka turističke sezone 2021., a da bi ostalo, druga cijev tunela Učka i puni profil autoceste trebali biti gotovi do kraja 2023. tj. do početka 2024.

To je nastavak izgradnje i ulaganja u velike infrastrukturne projekte, poglavito prometne, u Hrvatskoj, rekao je Butković i naglasio da se sada ulaže oko 25 milijardi kuna, uglavnom iz EU fondova.

"Na 110 posto smo ugovorenosti iz Kohezije, na 95 posto iz CEF-a i to će obilježiti sljedećih 4 do 5 godina, to su veliki infrastrukturni projekti, koji su nam danas, osim zbog rješavanja prometnih problema, potrebniji nego ikada i zbog hrvatskog gospodarstva", kazao je dodavši da to pozitivno utječe na rast BDP-a i na domaće građevinske tvrtke, koje će imati puno posla.

Europska komisija u petak je odobrila, u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, plan Hrvatske da produlji ugovor s društvom Bina-Istra o koncesiji za Istarski ipsilon do 2039. godine, što će koncesionaru omogućiti novo ulaganje od 197 milijuna eura.

U svom priopćenju EK je navela da je Istarski ipsilon autocesta duljine 145 km koja Istru povezuje s ostatkom Hrvatske, a kojom se upravlja na temelju ugovora o koncesiji iz 1995. Društvu Bina-Istra koncesija je dodijeljena do 2034., a u lipnju ove godine Hrvatska je Komisiji prijavila produljenje koncesijskog ugovora do 2039. godine.

Produljenjem koncesije omogućit će se Bina-Istri da financira izgradnju drugog kolnika od čvora Vranje do tunela Učka – 8 km duge dionice na sjeveroistočnom dijelu autoceste, kaže se u priopćenju EK.