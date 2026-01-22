Naši Portali
MUČAN SLUČAJ IZ AUSTRIJE

Obustavlja se istraga protiv Hrvatice? Otkriveni novi detalji istrage o mrtvoj bebi pronađenoj na nadstrešnici

Ilustracija
LEONHARD FOEGER/REUTERS
Autor
Robert Jurišić
22.01.2026.
u 07:47

Vjeruje se da je traumatska ozljeda mozga otkrivena tijekom početne obdukcije, koju je dječak zadobio padom s tri metra, nastala nakon smrti.

Jedan je stanovnik Graza prošle jeseni naišao na stravičan prizor kada je na krovu nadstrešnice ugledao mrtvo novorođenče. Zbog sumnje na ubojstvo uhićena je majka, a kako je kasnije otkriveno, bila je riječ o Hrvatici. Ona je kasnije priznala kako je bila potpuno iznenađena porodom te nitko od bliskih osoba nije bilo svjesno trudnoće

Majka je nakon dva tjedna puštena na slobodu uz jamčevinu i određene uvjete. Sumnja na ubojstvo nije potvrđena, izjavilo je tada državno odvjetništvo u Grazu. Istraga se odnosila na ubojstvo djeteta tijekom poroda. No sada se u ovom dramatičnom slučaju dogodio novi preokret. Stručno izvješće otkrilo je da se dojenče očito ugušilo tijekom poroda – moguće amnionskom tekućinom. Ili je kriva pupčana vrpca? Državno odvjetništvo odbilo je komentirati, ali je izjavilo da je naručilo dopunsko stručno izvješće kako bi se bolje rasvijetlile okolnosti incidenta.

Vjeruje se da je traumatska ozljeda mozga otkrivena tijekom početne obdukcije, koju je dječak zadobio padom s tri metra, nastala nakon smrti. Međutim, ako je dječak umro pri porodu, a žena ga nije ubila u stanju duševne boli, istraga protiv majke vjerojatno će se morati obustaviti, javlja Krone.
Ključne riječi
novorođenče Austrija

