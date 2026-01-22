Naši Portali
ODNOSI SAD-A I EUROPE

Vučić: Od sada se povijest piše na drukčiji način

Serbia's President Vucic holds a press conference in Belgrade
Foto: ZORANA JEVTIC/REUTERS
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
22.01.2026.
u 07:52

Prema njegovim očekivanjima, Europu čeka niz nimalo lakih koraka koji će zahtijevati ozbiljne odluke i prilagodbe

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, kazao je kako je izvjesno da Europa i Sjedinjene Američke Države više neće nastupati zajedno po svim pitanjima, kao dosad, te da će u pojedinim situacijama djelovati i odvojeno. U izjavi za Radio-televiziju Srbije (RTS), Vučić je kazao da postoji mogućnost da će u nekim okolnostima SAD i Europa biti suprotstavljeni jedni drugima.

"To je za nas važna pouka i moramo je razumjeti što je moguće prije, jer smo do jučer imali istu skupinu ljudi koja je bila proamerički ili prozapadno orijentirana i istodobno proeuropska. Sada će stvari ići drukčije", rekao je Vučić, prenosi SEEbiz.

Uz to, dodao je kako je uvjeren da je "zatvoreno jedno poglavlje povijesti" te da se od sada povijest piše na drukčiji način.  Vučić je, komentirajući poruke o Grenlandu, istaknuo da se izrečeno ne može jednostavno tumačiti te kako Srbija ne treba ulaziti u takve rasprave. Prema njegovim očekivanjima, Europu čeka niz nimalo lakih koraka koji će zahtijevati ozbiljne odluke i prilagodbe.
Vučić iz Davosa o Hrvatskoj: 'Podcijenili smo ih. Danas nismo glupi kao prije 30 godina’

JO
JovanC
08:38 22.01.2026.

Ne vjeruj srbinu ni kad ti darove nosi. Prvo morate proci katarzu. Morate se suociti s nedavnom prosloscu. Priznati odgovornost za rat, otvoriti arhive, pokazati gdje su skrivene grobnice, ispricat se za zlocine, zatrazit oprost i onda mozemo u kakavtakav dijalog. Bez toga, vi ste za nas Hrvate omrazen narod.

DC
dc
08:28 22.01.2026.

Oni su svoju povijest ispisali. Sada bi je malo drugačije "isčitavali". E pa ne može.

TA
Tarantula
08:22 22.01.2026.

Meni samo nije jasno kako HDZ i SNS mogu biti bratske stranke u pučanima, ali opet kada se pogleda Pupovac je čitav svoj život bio HDZ-ov privjesak, pa stoga to niti ne čudi.

