Vučić: Od sada se povijest piše na drukčiji način

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, kazao je kako je izvjesno da Europa i Sjedinjene Američke Države više neće nastupati zajedno po svim pitanjima, kao dosad, te da će u pojedinim situacijama djelovati i odvojeno. U izjavi za Radio-televiziju Srbije (RTS), Vučić je kazao da postoji mogućnost da će u nekim okolnostima SAD i Europa biti suprotstavljeni jedni drugima.

"To je za nas važna pouka i moramo je razumjeti što je moguće prije, jer smo do jučer imali istu skupinu ljudi koja je bila proamerički ili prozapadno orijentirana i istodobno proeuropska. Sada će stvari ići drukčije", rekao je Vučić, prenosi SEEbiz.

Uz to, dodao je kako je uvjeren da je "zatvoreno jedno poglavlje povijesti" te da se od sada povijest piše na drukčiji način. Vučić je, komentirajući poruke o Grenlandu, istaknuo da se izrečeno ne može jednostavno tumačiti te kako Srbija ne treba ulaziti u takve rasprave. Prema njegovim očekivanjima, Europu čeka niz nimalo lakih koraka koji će zahtijevati ozbiljne odluke i prilagodbe.