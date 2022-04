Butković o rekonstrukciji Vlade: Svi smo mi došli da odemo. Premijer je izbornik i on odlučuje

U Iloku je danas održana početna konferencija projekta pod nazivom "Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca" koja je dio projekta izgradnje Srijemske transverzale. Projekt Srijemske transverzale jedan je od projekata o kojemu se u Iloku i tome dijelu Hrvatske govori godinama unazad i koji predstavlja jedan od ključnih projekata koji omogućuje opstanak krajnjeg istoka Hrvatske. Naime, s izgradnjom Srijemske transverzale Ilok bi se spojio s auto cestom i tako izašao i prometne izoliranosti u kojoj je od Domovinskog rata.

Kako je rečeno na konferenciji, izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovaca, koja je dužine nešto preko 4 kilometra, vrijednosti je preko 106 milijuna kuna. Riječ je o projektu Hrvatskih cesta koji predstavlja prvu od preostale tri faze projekta izgradnje Srijemske granične transverzale, a uključuje izgradnju prometnice kojom će se zaobići dionica državne ceste D57 kroz naselja Apševci i Lipovac, koja je identificirana kao crna točka.

Konferenciji je nazočio i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković koji je rekao kako će tijekom izgradnje ove dionice transverzale krenuti se u izradu građevinskih dozvola kako bi se moglo početi raditi na izgradnji i druge i faze transverzale. Obilaznica bi prema planovima trebala biti završena do rujna iduće godine.

- Ovo je jedna od faza transverzale, a plan je da cijela ta prometnica, koja je puno više od obične prometnice, bude završena za maksimalno četiri godine. Ranije procjene govorile su kako se radi o ulaganju vrijednosti oko milijardu kuna, ali je u međuvremenu došlo do rasta cijena materijala tako da ćemo krajnju cijenu vidjeti kroz natječaj – rekao je Butković.

Tijekom sastanka u Iloku bilo je riječi i o drugim projektima pa tako i proširenju Luke Vukovar, izgradnji željezničke pruge Vinkovci – Zagreb... Po riječima Butkovića željeznička pruga Vinkovci – Zagreb neće biti završena u sljedećih 6-7 godina.

- Riječ je o projektu vrijednome 700-800 milijuna eura. Problem nam predstavljaju i žalbe koje usporavaju cijelu tu priču. Unutar Zakona o javnoj nabavi radi se na tome da se riješi problem tih "zlonamjernih žalbi" koje jako usporavaju projekte. Proteklih godina pokazali smo da znamo provoditi velike infrastrukturne projekte, a sada moramo sve učiniti da i ubrzamo realizaciju tih projekata – rekao je Butković.

Foto: Branimir Bradarić

Prokomentirao je i najavu izgradnje zračne luke u Trebinju rekavši kako ona neće donijeti ništa Dubrovniku te da se očigledno radi o projektu koji ima političke konotacije i da ga zato netko gura. Napomenuo je i kako njegovo ministarstvo trenutno provodi projekte vrijedne oko 25 milijardi kuna.

Govoreći još jednom o najavljenoj rekonstrukciji Vlade RH Oleg Butković, koji je jedan od najdugovječnijih ministara Andreja Plenkovića, kazao je kako je odluka o rekonstrukciji na premijeru Plenkoviću za kojega je rekao da je izbornik i samim tim vidi najbolje situaciju.

-Svi smo mi došli da odemo. Moj mandat je premijeru uvijek na raspolaganju. U isto vrijeme ja svoj posao ministra radim korektno i maksimalno predano, a imamo i rezultata. Ipak, uvijek može biti bolje – rekao je Butković.

Na upit hoće li do najavljene rekonstrukcije doći do Uskrsa rekao je kako on to ne zna i da je i ta odluka na premijeru Vlade Andreju Plenkoviću. Interesantno je i kako je na događaj u Iloku, gdje je nazočio i Butković, bio najavljen i ministar obrane Mario Banožić koji se međutim nije pojavio u Iloku. Prema riječima Butkovića, ujutro ga je nazvao Banožić koji je svoj nedolazak opravdao važnim sastancima u ministarstvu.

