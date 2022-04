Gradonačelnik Svete Nedelje: 'Odlučio sam prihvatiti poziv premijera i postati član Vlade'

Gradonačelnik grada Svete Nedelje Dario Zurovec ''pohvalio se'' na društvenim mrežama da je odlučio prihvatiti poziv premijera Andreja Plenkovića i postati član njegove Vlade. Njegova objava mnoge je iznenadila, ali neki su vrlo brzo istaknuli da je danas prvi april i kako je riječ o šali.

Status prenosimo u cijelosti.

"Dragi sugrađani,

nakon dosta razmišljanja odlučio sam prihvatiti poziv premijera Andrej Plenkovića i postati član njegove vlade u velikoj rekonstrukciji. Na našem prvom sastanku, koji je bio vrlo konstruktivan, premijer je izrazio želju da u svojoj novoj vladi ima barem jednog ministra koji neće završiti u Remetincu. Čast mi je što je baš u meni prepoznao tu kvalitetu, a na njegovo pitanje „A kaj bi ti štel biti?“ imao sam samo jedan odgovor – ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Dosadašnjem ministru Ćoriću želim sreću i uspjeh na novom mjestu direktora komunalnog poduzeća Svenkom. Vjerujem da će kao čovjek velikog znanja i iskustva izaći izvan djelokruga direktora i novom gradonačelniku objasniti logiku iza katastrofalnog modela okrupnjavanja vodoopskrbnih područja. Njemu je to jedinome jasno jer je on to sve potpisao. Sretno vam svima, mahat ću vam jednom godišnje iz blindiranog vozila!" stoji u statusu koji potpisuje gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec.

Status je izazvao brojne reakcije.

"Duhovito! Ali ne odudara puno od načina na koji se ministri biraju", istaknuo je jedan.

"Kako uvjerljivo napisano, do 'blindiranog auta' skoro pa sam povjerovala", napisala je jedna od komentatorica, a drugi pak ističe: "Šteta što je 1. april! Al baš, ono, šteta."

