Buknula žestoka rasprava u Saboru, Marković poručila HDZ-u: 'Samo pričaju čiji je veći, a zna se čiji je najveći'

Hrvatski sabor nastavio je zasjedanje raspravom o konačnom prijedlogu Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu, koji se usklađuje s europskim uredbama o pravima i obvezama putnika. Zakonom se uređuje i tržište željezničkih usluga, zaštita prava putnika te sustav elektroničkih informacija o prijevozu tereta.

Predviđena je modernizacija odnosa između naručitelja i prijevoznika, dok Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) dobiva javne ovlasti za digitalnu razmjenu podataka u željezničkom prometu. Sjednica je započela slobodnim govorima, a prva se zastupnicima obratila Dragana Jeckov u ime Kluba SDSS-a, otvorivši temu femicida u Hrvatskoj.

“Poražavajuće su brojke, iza njih stoji ime, lice i život koji je nasilno prekinut. I jedan slučaj je previše”, poručila je, upozorivši na porast ubojstava žena i neujednačenost sudskih presuda. Dodala je kako je riječ o “posljedici sustava koji nije reagirao na vrijeme i nije zaštitio žrtvu kada je bilo potrebno”.

Na njezino izlaganje reagirao je zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, optuživši SDSS za licemjerje. “Kada govorite o femicidu, ne znam kako nikad niste ništa rekli za malu Martinu Štefančić”, rekao je, što je izazvalo oštru repliku Jeckov: “Pokušajte shvatiti što govorim, a ne sve vraćati u ’91.”

Rasprava se potom proširila na druge teme. Marijana Puljak upozorila je na probleme građana s visokim računima za električnu energiju, koje povezuje s ugradnjom novih brojila. “Građani ne vjeruju sustavu jer kada se obrate HEP-u, često nailaze na zid”, rekla je, dodavši da je o tome uputila pitanja Ministarstvu gospodarstva. Njezin istup izazvao je reakciju Hrvoja Zekanovića, koji ju je osobno prozvao, dok je Nikola Grmoja ponovno otvorio pitanje sudske presude stranom državljaninu zbog napada na policajku. Arsen Bauk poručio je kako su “svi državljani Republike Hrvatske i stranci jednaki pred sudovima i Ustavom”, dodavši da se zakon mora primjenjivati jednako na sve.

Sanja Radolović kritizirala je vladajuće zbog, kako tvrdi, ograničavanja demokratskih procedura u Saboru. “Pokušavate sabotirati jedini mehanizam kojim zastupnici mogu sazivati sjednice radnih tijela bez većine”, upozorila je. S druge strane, Marko Pavić poručio je oporbi: “Očekivao sam da ćete govoriti o standardu građana, a ne o tehničkim izmjenama, možda zato što nemate rješenja.”

“Jedino ste bi bili u koaliciji s Mostom, jednom vam nije bilo dosta”, odgovorila mu je SDP-ova Ivana Marković. Javila se i HDZ-ovka Majda Burić. “Kako vas nije sram, što je vaša SDP-ova Vlada napravila za pomoć građanima dok ste bili na vlasti? 400 tisuća nezaposlenih. Smanjenje plaća, nikakve pomoći građanima Ova vlada Andreja Plenkovića, 9 milijardi eura”.

“Kako ste preživjeli povećanje kreditnog rejtinga Grada Zagreba dva stupnja više nego Hrvatskoj? A tako nesposobna vlast”, pitao je HDZ-ovce Arsen Bauk. “I onda je svizac zamotao čokoladu u omot”, rekao je Zekanović kako se odgovara na kritike iz SDP-a. “HDZ-ovci samo govore o hvalospjevima, čiji je veći, a zna se čiji je najveći, od premijera Plenkovića. Zašto zabranjuju odbore? To je rekao Borić, nama to nećete raditi u Saboru”, javila se SDP-ova Ivana Marković.