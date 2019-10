Tko je Albin Kurti, nova zvijezda Kosova

Preliminarni rezultati prijevremenih parlamentarni izbora na Kosovu govore da je stranka Samoopredjeljenje Albina Kurtija osvojila najviše glasova, a potom slijedi Demokratski savez Kosova Ise Mustafe te Demokratska partija Kosova Kadrija Veselija i Hashima Thaçija. Lider Pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti, objavio je pobjedu svoje stranke, te najavio sebe kao budućeg premijera Kosova.

- Kao novi premijer Republike Kosovo najavljujem pobjedu Pokreta za samoopredjeljenje na izborima - rekao je Kurti ističući kako će odmah početi stvarati novu Vladu, te će uspostaviti kontakt s Demokratskim savezom Kosova Ise Mustafe.

Foto: LAURA HASANI/REUTERS/PIXSELL

Iako se proglasio pobjednikom i novim premijerom pred Albinom Kurtijem su još teški pregovori i dugačak put do premijerske stolice jer funkcija premijera ne ovisi samo o Kosovarima već i o međunarodnim čimbenicima pod čijim je protektoratom Kosovo. Naime, neki krugovi u međunarodnoj zajednici smatraju Albina Kurija opasnim nacionalistom koji teži za stvaranjem velike Albanije i već su jednom spriječili koaliranje sa strankom Alijansa za Kosovo, Ramusha Haradinaja, i dolazak na vlast stranke Samoopredjeljenje.

Nekoliko puta razgovarao sam s Albinom Kurtijem koji ne vidi nikakvih problema u ujedinjenju svih Albanaca u jednu državu. Međutim, Kurti vjeruje da će to ujedinjenje doći ulaskom svih zemalja regije u EU. Sebe smatra velikim domoljubom i ljevičarem, ali kada je u pitanju Kosovo on je veliki desničar. Prvi puta sam ga sreo nakon NATO-ve vojne intervencije i povlačenje srpske vojske i policije s Kosova 1999.godine kada je imao samo 24 godine. Putujući s njim do Mitrovice već je tada govorio kako će jednog dana, ako ne pogine ili ne umre, zasigurno postati premijer Kosova. Moj kolega, poznati kosovski novinar i dugogodišnji dopisnik zagrebačkog Vjesnika , Smajl Smaka, i ja tada smo se podsmjehnuli rugajući se njegovoj "nadobudnoj" izjavi te smo ga cijelim putem oslovljavali s riječju "premijer".

44-godišnji Albin Kurti koji potječe iz albanske obitelji iz Vladimira u Ulcinju, Crna Gora, čiji se otac u Prištinu preselio u potrazi za poslom prije nego što se Albin tamo rodio, istaknuo se još 1997. godine kao potpredsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Prištini i glavni organizator nenasilnih demonstracija 1997. i 1998. u vrijeme kada je kosovski Nelson Mandela, Adem Demaçi, koji je bio mentor i idol Albinu Kurtiju, postao politički predstavnik Oslobodilačke vojske Kosova ,OVK, Kurti je postao njegov prvi pomoćnik.

Albin Kurti je krajem devedesetih postao zvijezda kada se usprotivio režimu Slobodana Miloševića. Zbog organiziranja studentskih demonstracija proveo je gotovo tri godine u zatvorima u Lipljanu i Požarevcu, po optužbama za terorizam. Bio je glasnogovornik albanskih studenata na Kosovu, a u tadašnjim intervjuima naglašavao je da njihove demonstracije "nisu političke i da nemaju ništa s političkim partijama".

Foto: Reuters/PIXSELL

Prvi put je uhićen u oktobru 1997. godine, zbog organiziranja studentskih prosvjeda na Univerzitetu u Prištini. Kada su se u lipnju 1999. srpske snage povukle s Kosova, Kurti se našao među nekoliko stotina albanskih zatvorenika koji su prebačeni na srpsku teritoriju, van Kosova. Iz zatvora u Lipljanu prebačen je u Požarevac. U ožujku 2000.godine , pred sudom u Nišu, osuđen je na 15 godina zatvora zbog ugrožavanja teritorijalnog integriteta Savezne Republike Jugoslavije i terorizma.

Tijekom suđenja, odbijao je obranu, te poručio: "Meni može suditi samo sud mog vlastitog naroda. Ne priznajem ovaj sud, ne priznajem Srbiju, ne priznajem Jugoslaviju." Na izricanju presude ostao je dosljedan: "Nevažno je da li ćete me osuditi i na koliko. Sve što sam radio, radio sam dobrovoljno i s dostojanstvom. Ponosan sam na to, i kad bih mogao, ponovo bih sve isto učinio." No zbog pada Miloševićevog režima i međunarodnog pritisaka na novu vlast da što prije oslobodi sve političke zatvorenike iz zatvora u Požarevcu oslobođen je 2001. godine i u javnosti se odmah pojavio kao žestok kritičar međunarodne zajednice i UNMIK-a, ukazujući na korupciju u kosovskim institucijama.

Prosvjedi, incidenti i uhićenja obilježili su kako sam pokret Samoopredjeljenje tako i političku biografiju Albina Kurtija. U veljači 2007. dvojica aktivista Samoopredjeljenja poginula su, a još njih 80 je ozlijeđeno, kada su rumunjski policajci UNMIK-a ispalili plastične i gumene metke na prosvjednike. Tada je Kurti uhićen a 2010. godine, osuđen na devet mjeseci zatvora. Ipak, ubrzo je pušten na slobodu jer je Okružni sud u Prištini uzeo u obzir vrijeme koje je već proveo u pritvoru. Sama presuda je u određenim krugovima, kako kosovskim tako i međunarodnim, učvrstila njegov status borca za ljudska prava i ikonu nenasilnog otpora.

Foto: Reuters/PIXSELL

Oštro je kritizirao dijalog između Beograda i Prištine, kao i politiku srpskih dužnosnika, glasno se zalažući za bojkot proizvoda iz Srbije na Kosovu. Prema njegovom mišljenju, Briselski sporazum donio je "veoma dobre rezultate Srbiji, a Kosovu nikakve". Na kosovskim izborima 2014. godine pokret Samoopredjeljenje osvojilo je više od 13 posto glasova i tako postao važan faktor u političkoj strukturi Kosova.

Krajem studenog 2015.godine. Kurti je u Prištini organizirao prosvjede protiv sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom i zahtijevajući od vlade da odustane od njega. Tada su pripadnici kosovske policije upali u sjedište oporbenog pokreta Vetëvendosje (Samoopredjeljenje), čiji su zastupnici posljednjih tjedana paralizirali rad parlamenta u znak prosvjeda protiv sporazuma sa Srbijom. U sjedištu su pronašli vođu pokreta Albina Kurtija, koji se tamo uputio nakon održanog govora na prosvjednom skupu, i uhitili ga zajedno s još nekolicinom ljudi.

Kosovski parlament bit će zauvijek zapamćen po bacanju suzavca jer Albin Kurti je smatrao da samo tako može spriječiti donošenje odluka i paralizirati rad parlamenta. Zbog toga su mnogi zastupnici kosovskog parlamenta na posao dolazili noseći gas maske.