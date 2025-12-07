Naši Portali
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
UPOZORENJE ZA BERAČE

Potreban poseban oprez: U Kaliforniji od trovanja umrla jedna osoba, a drugi završili s oštećenjem jetre, među njima ima i djece

Bolnica pacijent
Pixabay
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
07.12.2025.
u 16:05

Divlje gljive sadrže potencijalno smrtonosne toksine koji mogu dovesti do zatajenja jetre

Otrovne divlje gljive ljudi često mijenjaju za jestive, zbog svog izgleda i okusa. Baš se zato stalno upozoravaju berači da budu posebno oprezni. U Kaliforniji je došlo do trovanja upravo povezanog s divljom gljivom zelenom pupavkom (death cap), koja je usmrtila jednu odraslu osobu te prouzročila teško oštećenje jetre kod nekoliko pacijenata, uključujući i djecu. 'Divlje gljive sadrže potencijalno smrtonosne toksine koji mogu dovesti do zatajenja jetre. S obzirom na to da se divlje gljive lako mogu zamijeniti za jestive sigurne gljive, savjetujemo javnosti da uopće ne traži divlje gljive tijekom ove sezone visokog rizika', rekla je Erica Pan, direktorica kalifornijskog Odjela za javno zdravstvo, piše Guardian.

Stanovnici okruga Monterey u središnjoj Kaliforniji pronašli su gljive u lokalnom parku, a druga skupina slučajeva bila je u području zaljeva San Francisco. U američkim centrima za otrove zabilježili su više od 4500 slučajeva izloženosti neidentificiranim gljivama u 2023. godini, prema godišnjem izvješću Nacionalnog sustava podataka o otrovima. Pola od toga bilo je kod male djece, koja beru i jedu gljive dok se igraju vani. Gljiva zelena pupavka izgledom i okusom posebno nalikuje jestivim gljivama, stoga stručnjaci upozoravaju da boja gljive nije pouzdan pokazatelj njezine toksičnosti, a uz to nije važno ni je li sirova ili kuhana. Simptomi su teški - od grčeva u želucu, proljeva, mučnine ili povraćanja unutar 24 sata nakon konzumiranja. Može doći do ozbiljnih komplikacija, poput oštećenja jetre koje se pojavljuje kasnije.
Bolnica pacijent
1/14
Ključne riječi
berači posljedice Trovanje Kalifornija otrovne gljive

