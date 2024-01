Brutalna Putinova osveta za napad na rodni St. Peterburg i Doneck: Ukrajinci teško obaraju ruske rakete

Rusi su danas ujutro pokrenuli novi masovan napad na ciljeve u Ukrajini razmještene po liniji fronte, kao i u unutrašnjosti. Nekoliko je ciljeva u Kijevu gađano balističkim raketama. Vjerojatno se radi o osveti za napad na tržnicu u Donecku, koji je pod ruskom okupacijom, a u kojemu je ubijeno više od 30 ljudi, za što okupatorske snage krive Ukrajinu. To bi mogla biti i odmazda za ukrajinski napad na LNG terminal u blizini St. Peterburga, rodnoga grada ruskog predsjednika Vladimira Putina.

U Harkivu je uništena zgrada u kojoj se nalazio jedan fitness klub, a sudeći prema silini udara i razmjerima štete, napad je izveden ili raketnim sustavom bojevom glavom visoke razorne moći ili balističkom raketom pristiglom iz Sjeverne Koreje. S obzirom na to da ovo navode ruski blogeri, sada je malo sumnje da Rusija te sustave ne dobiva od svojeg bliskog saveznika.

Ukupno je Harkivom odjeknulo osam eksplozija, a ubijeno je i ozlijeđeno više ljudi. Kako Ukrajinci navode, napad je vjerojatno izvršen supersoničnim raketama Kh-22 lansiranima s područja Kurske oblasti u Rusiji. To odgovara i tvrdnji ruskih blogera da je riječ o sovjetskim sustavima, Kh-22 uveden je još 1962. i Ukrajinci priznaju da ga jako teško obaraju. Ruski izvori navode da su u napadu korištene balističke rakete opremljene sustavom ometanja s namjerom zavaravanja sustava ukrajinske protuzračne obrane. Rusi likuju zbog dokaza da su njihovi projektili udarili ciljeve navodeći da se vjerojatno radi o činjenici da su suvremene zapadne protuzračne sustave Ukrajinci pomaknuli prema liniji fronte kako bi se bolje branili od ruskog zrakoplovstva.

Međutim, u najnovijim napadima ne spominju se hipersonične rakete Kh-47M2 Kinžal, koje su ponos ruske vojske. To bi išlo u prilog tvrdnjama Ukrajinaca da su ih naučili obarati, a jedan kineski izvještaj velikim dijelom to i potvrđuje. U nekoliko navrata pisali smo kako znanstvenici imaju velike sumnje u to da Rusi imaju raketu takvih karakteristika, za kakve tvrde da ih Kinžal (Bodež) ima, jer velik dio tih karakteristika jednostavno nisu u skladu sa zakonima fizike. Međutim, u analizi za koju se tvrdi da potječe iz jednog kineskog vojnog časopisa piše da do sada Kinžal "nije impresionirao". Kinezi tvrde da Putinov ponos, koji je predstavio 2018. kao jedno od oružja nadmoći Rusije nad Zapadom, počiva na zastarjeloj sovjetskoj tehnologiji koja u osnovi nije hipersonična.

"Zbog osobina u konstrukciji njegova sposobnost da klizi na dulje udaljenosti u atmosferi nedostatna je", navodi se u tom izvješću objavljenom u kineskom vojnom časopisu te se nastavlja koliko se zapravo Kinžalom može upravljati. Zatim se čude što se suvremenije lovce Su-34 opremalo tako da mogu ispaljivati doista teške Kinžale, zbog čega znatno gube na sposobnostima leta. Rusi su već izgubili 20 takvih zrakoplova u Ukrajini, a MiG-31K, s kojega se inače ispaljuje ova raketa, sasvim je dostatan. Jer, Su-34 koristi se jer se Kinžal može ispaliti s veće udaljenosti, no problem je što se ne postiže dovoljna brzina jer je taj zrakoplov sporiji od MiG-a 31K. Primjećuju da se upravo na Kinžalu vidi da zapadne sankcije imaju učinka jer se za njega teško nabavljaju dijelovi, a tih raketa Rusija ionako nema previše.

Sasvim sigurno nije riječ o čudotvornom oružju koje će riješiti rat i Rusi ih u jednom valu ne mogu lansirati toliko da bi postigli dalekosežniji učinak. Ono što je u cijeloj priči najvažnije jest to što Kinezi tvrde da se Kinžal može oboriti suvremenim protuzračnim sustavima pa ističu kako je dokazano da se to dogodilo 4. svibnja prošle godine, kada su ga Ukrajinci srušili američkim sustavom Patriot iznad Kijevske oblasti nakon što je raketa ispaljena sa zrakoplova MiG-31K. Radilo se o projektilu PAC-3, a Rusi smatraju da korištenjem Su-34 mogu izbjeći njegov domet. Zbog toga što ih Rusi imaju malo, njima mogu gađati samo strateške ciljeve. A te su Ukrajinci okružili upravo sustavima poput Patriota, tako da ima smisla tvrdnja ruskih blogera da je zadnji napad, iako bez Kinžala, ali s nadzvučnima Kh-22, bio uspješan zbog premještanja takvih sustava prema prvoj crti.

Dodatni je problem i preciznost jer Kinžalu treba GPS, odnosno ruska verzija tog sustava GLONASS, za koji nikada nisu postavili dovoljno satelita. Zapad u tom smislu ima daleko napredniju tehnologiju kojom se može rano upozoriti mogući predstojeći napad Kinžalom lansiranim iz zraka pa ako se radi o Su-34, mogući su i novi gubici tih aviona, kojih Rusija također nema previše.

Kinezi u tom izvješću tvrde kako Amerikanci još razvijaju hipersonične rakete, a oni sami ih imaju, i to u varijantama zrak-zemlja i zemlja-zemlja, pa i more-zemlja. Zato im je sada posebno zanimljivo gledati učinke Kinžala u ratu u Ukrajini, zbog mogućeg sukoba s Tajvanom, koji je kao i Ukrajina opremljen američkim proturaketnim sustavom Patriot.

