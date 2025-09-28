Naši Portali
PLAĆE LOKALNIH POLITIČARA

Svaki mjesec 'kapne' 4776 eura: Ovaj župan najplaćeniji je u državi

Autor
Ivica Beti
28.09.2025.
u 15:35

Općina Brdovec u Zagrebačkoj županiji prostire se na oko 36 četvornih kilometara i obuhvaća 13 naselja, a posebna je po tome što u općinskom uredu sjedi najplaćeniji načelnik u Hrvatskoj

Samo jedan župan u Hrvatskoj ima plaću manju od 4000 eura. Zapravo, riječ je o županici, HDZ-ovoj Antoniji Jozić, koja je na čelu Požeško-slavonske županije. Najveću, pak, prima nezavisni župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. Njegova neto plaća, koja ovisi o osobnim poreznim odbicima i godinama staža, iznosi 4776 eura. Samo 43 eura manje mjesečno sjeda na račun Blažu Pezi (HDZ), županu Dubrovačko-neretvanske županije, a za petama im je s 4720 eura župan Primorsko-goranske županije Ivica Lukanović (SDP).

Otkako je prošle godine Vlada povećala osnovicu za izračun dužnosničkih plaća, i župani su, kao i gradonačelnici i načelnici, znatno "podebljali" svoje plaće, koje su do tada iznosile između 2400 i 2657 eura. Nekima su mjesečna primanja porasla i za 1900 eura, više od 80 posto. Takav rast ni izbliza nisu pratile plaće zaposlenih u realnom sektoru pa je, primjerice, u Zagrebačkoj županiji njihova prosječna plaća iznosila u ožujku ove godine 1475 eura, dakle, 3,2 je puta manja od županove. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji razlika je još veća. Ondje je prosječna plaća u ožujku bila 1342 eura, 3,5 puna manje od županove.

Iznad 4500 eura neto primaju i karlovačka županica Martina Furdek-Hajdin (HDZ, 4703 eura), varaždinski župan Anđelko Stričak (HDZ, 4581), šibensko-kninski župan Paško Rakić (HDZ, 4577), splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban (HDZ, 4518) i istarski župan Boris Miletić (nezavisni, 4512). Nakon županice Jozić, najmanju plaću ima međimurski župan Matija Posavec (NPS), 4034 eura, a virovitičko-podravski župan Igor Andrović (HDZ) na trećem je mjestu odozdo s 4084 eura.

Prema broju stanovnika, raspored deset najvećih hrvatskih gradova izgleda ovako: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Velika Gorica, Pula, Slavonski Brod, Karlovac i Varaždin. No ako pogledamo visinu plaća gradonačelnika, redoslijed je znatno drukčiji. Iako je na čelu izvršne vlasti najvećeg hrvatskoga grada, plaća Tomislava Tomaševića, koja će s nedavno izglasanim povećanjem od 300 eura porasti na oko 4500 eura, i dalje će biti manja od, primjerice, one koju prima gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj (4747) i bit će otprilike jednaka onoj koju dobiva gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini (4511).

Čakovec s prigradskim naseljima ima oko 27.000 stanovnika. Gradonačelnik Slavonskog Broda, nezavisni Mirko Duspara prima 4424 eura, gradonačelnica Rijeke, nestranačka Iva Rinčić 4300 eura, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić 4285 eura, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta 4272 eura, gradonačelnik Karlovca Damir Mandić 4140 eura, gradonačelnik Pule Peđa Grbin oko 3800, gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar 3714 eura...

Općina Brdovec u Zagrebačkoj županiji prostire se na oko 36 četvornih kilometara i obuhvaća 13 naselja, a posebna je po tome što u općinskom uredu sjedi najplaćeniji načelnik u Hrvatskoj. Prema analizama imovinskih kartica lokalnih dužnosnika, načelnik Alen Prelec (SDP), ekonomist (VŠS) po struci, mjesečno prima 3906 eura neto. Dužnost načelnika Općine Brdovec obnaša već četvrti mandat zaredom. Na drugom mjestu načelnika s najvećim plaćama je Mijo Dropuljić (HDZ) s 3804 eura. Vodi Općinu Podstrana u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U stopu ga prati načelnik Općine Klis Jakov Vetma (HDZ) s 3775 eura. Među pet najplaćenijih je i jedna žena, načelnica Općine Viškovo, prema kriteriju broja stanovnika najveće hrvatske općine, nezavisna Sanja Udović, s plaćom od 3726 eura.

Na petom je mjestu načelnik Općine Lukač Đuro Bukvić s 3546 eura. U toj je općini, kao uostalom i u većini od njih 428, broj stanovnika od 1948. u silaznoj putanji. Među načelnicima koji najviše zarađuju je i nestranačka Verica Vitković, s 3500 eura plaće za vođenje Općine Trnovec Bartolovečki u Varaždinskoj županiji, načelnik Općine Seget Ivo Sorić s 3473 eura, načelnik Općine Pakoštane Milivoj Kurtov s 3457 eura... Većina načelnika zarađuje više od 3000 eura. Ima i volontera, ali uz solidne naknade. Tako Nikola Novak, načelnik po broju stanovnika druge najveće općine u Hrvatskoj, Nedelišća u Međimurskoj županiji, plaću od 2164 eura zarađuje kao nastavnik u Glazbenoj školi, a za vođenje Općine dobiva mjesečnu naknadu u iznosu od 1796 eura. Ta je volonterska naknada za oko 400 eura veća od prosječne plaće u toj županiji u ožujku ove godine. 

DX
Dx
16:05 28.09.2025.

Nemam više volje tipkati kako nam nepotreban i besmislen ustroj lokalne uprave pojede veliki dio proračuna i uzrokuje pad populacije. Nismo bolje ni zaslužili , jer se bavimo nebitnim temama, a vrijeme ide....

Avatar juma
juma
16:00 28.09.2025.

Ako je riječ o brutto iznosu, kao i svuda u svijetu kada se barata iznosima mjesečnih primanja, onda to i nije tako puno. Ako još koristite netto iz komunizma, onda ti iznosi nisu realni, jer trošak tih plaća za porezne obveznike je brutto, a ne netto. Isto tako cijena rada za poslodavca nije netto koji dobiješ na račun, nego brutto, odnosno sva davanja. Samo tako su moguće neke realne usporedbe.

ŠK
škarnicl
15:56 28.09.2025.

Kožić zbog godina i bolesti nije sposoban za obnašanje ove dužnosti. Postavio ga je HDZ iako je on formalno nezavisno, a HDZ-ovci su mu zamjenici. To je bila odluka središnjice HDZ-a i Plenkovića osobno pa najbolje da njega pitate iz kojeg razloga je odlučio da Kožić bude župan.

