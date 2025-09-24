Naši Portali
PILOT-PROJEKT

Hrvatska pošta nudi priliku za zaradu od 100 do 300 eura mjesečno, evo o čemu je riječ

Naknada će, kako pojašnjavaju iz HP-a, ovisiti o broju sandučića u zgradi te učestalosti podjele pošiljaka na tjednoj bazi

"Podijeli poštu u svojoj zgradi i zaradi", stoji u promotivnom letku Hrvatske pošte (HP) kojeg je čitatelj iz Zagreba poslao tportalu. Naime, na letku stoji kako HP nudi dodatnu zaradu građanima koji će podijeliti poštu u sandučiće svojih susjeda. Uz to, pozivaju zainteresirane da im se jave. Iako letak možda djeluje kao još jedna u nizu prijevara uime velikih tvrtki, iz Hrvatske pošte kažu da je riječ o pilot-projektu kojim testiraju fleksibilniji model zapošljavanja na nepuno radno vrijeme.

"Analizom dostave pismovnih pošiljaka utvrdili smo da u velikim zgradama poštari gube i po nekoliko sati na podjelu običnih pisama u sandučiće, kako zbog broja poštanskih sandučića, tako i zbog često nepravilno označenih sandučića. Procjena je da bi netko tko poznaje zgradu i stanare taj posao mogao odraditi efikasnije, a za to vrijeme poštar bi mogao dostaviti ostale vrste pošiljaka na drugim adresama, što će povećati produktivnost i efikasnost dostave. Osim toga, kada završnu podjelu unutar zgrade obavi zaposlenik Hrvatske pošte na nepuno radno vrijeme, koji je ujedno stanar zgrade, povećava se i sigurnosni aspekt", poručili su iz Hrvatske pošte za tportal.

Naknada će, kako dodaju iz HP-a, ovisiti o broju sandučića u zgradi te učestalosti podjele pošiljaka na tjednoj bazi, a varirat će između 100 i 300 eura mjesečno. 

Iz Hrvatske pošte kažu i kako "akcija ima cilj i nadoknaditi manjak radnika među onima koji su zaposleni na puno radno vrijeme i sa zadovoljstvom možemo utvrditi da su građani već pokazali interes za ovaj fleksibilniji oblik zapošljavanja te da već imamo prve prijave".
