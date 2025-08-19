Brnabić: Nadstrešnica u Novom Sadu srušena namjerno da se sruši Vučić

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije Demo Beriša otklonio je mogućnost uvođenja izvanrednog stanja u toj zemlji jer, kako je rekao, još postoji prostor za dijalog.
- Uvođenje izvanrednog stanja u ovom trenutku nije potrebno i mislim da MUP ima dovoljno i saznanja, ali i zrelih i spremnih ljudi, koji mogu obavljati taj dio poslova - istaknuo je Beriša i dodao da predsjednik Aleksandar Vučić svakodnevno poziva na dijalog za koji je potrebna druga strana.
