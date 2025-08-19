Naši Portali
Nemiri ne jenjavaju

Brnabić: Nadstrešnica u Novom Sadu srušena namjerno da se sruši Vučić

storyeditor/2025-08-18/2025-08-15T220740Z_840269361_RC2W7GA83BPP_RTRMADP_3_SERBIA-PROTEST-CLASHES.JPG
Djordje Kojadinovic
Autor
Ivica Beti
19.08.2025.
u 09:19

Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je jučer da inicijativa za savjetodavni referendum za opoziv predsjednika Vučića stoji u Narodnoj skupštini i da bi ga zastupnici lako, za sat vremena, mogli pokrenuti.

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije Demo Beriša otklonio je mogućnost uvođenja izvanrednog stanja u toj zemlji jer, kako je rekao, još postoji prostor za dijalog.

- Uvođenje izvanrednog stanja u ovom trenutku nije potrebno i mislim da MUP ima dovoljno i saznanja, ali i zrelih i spremnih ljudi, koji mogu obavljati taj dio poslova - istaknuo je Beriša i dodao da predsjednik Aleksandar Vučić svakodnevno poziva na dijalog za koji je potrebna druga strana.

Ključne riječi
prosvjedi u srbiji Srbija Ana Brnabić

