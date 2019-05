Brkić na pitanje tko je Jovanka: Ne znam, to vi nađite

Iako je SDP-ov Ranko Ostojić jučer najavio da želi da Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kojim predsjedava raspravlja o aferi SMS, odnosno o potencijalnim ugrozama sustava koje su proizišle iz nje, danas se ta točka nije našla na dnevnom redu tog saborskog odbora. Na sjednici se nije pojavio ni sam Ostojić, ali jeste HDZ-ov Milijan Brkić kojeg se povezuje s tom aferom, ali nije bio pretjerano zainteresiran za razgovor s medijima.

Nakon sjednice dvoranu u kojoj se održavala napustili su gotovo svi članovi Odbora osim Brkića i SDP-ovog Franka Vidovića koji su se neko vrijeme zadržali iza zaključanih vrata.

- Tko je Jovanka? – pitali su novinari Brkića nakon što je izašao, referirajući se na njegovu sinoćnju izjavu pred HDZ-om, a on je kratko odgovorio: "Ne znam, to vi nađite."

Podsjetimo, Brkić je jučer komentirao da mu je zanimljivo da je proglašen "malim Rankovićem".

- Koliko znam, on je bio suradnik onog zločinca Tita i pao je jer je prisluškivao Tita i Jovanku. Sad se mene stavlja u kontekst da sam prisluškivao ministra MUP-a, predsjednika Vlade, ne znam samo tko je Jovanka u toj priči. Evidentno je da se u tu operaciju uključila stara struktura UDBA-e. To je njihov obrazac. Naravno, stari pas koristi trikove koje je naučio - rekao je Brkić u srijedu, no tada, a ni danas nije želio otkriti imena ljudi koji mu podmeću.

S obzirom na to da je jučer predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović izjavila da je nazvala SOA-u i tražila relevantne činjenice o aferi SMS, Brkić je upitan da i to komentira.

- Predsjednica radi svoj posao u okviru svog djelokruga rada – odgovorio je Brkić nakon sjednice Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Pogledajte i jučerašnju izjavu Milijana Brkića: