Završen pretres: Varga priveden na ispitivanje

Završio je pretres kuće Franje Varge, a istražitelji su izveli i njega, te sjeli u automobil zagrebačkih registracija i napustili ulicu Matije Gupca u Belišću. Njegov odvjetnik trenutno je u Zagrebu i zbog drugih obveza nije mogao doći u Slavoniju.

Varga je priveden u Osijeku u policijski USKOK na ispitivanje u svojstvu osumnjičenika, potvrđeno nam je iz policije.

Pretraga obiteljske kuće Franje Varge obavljala se po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, i to zbog "curenja" podataka iz ranijeg kriminalističkog istraživanja, a koje se odnosi na praćenje mobilnih komunikacija, između ostalih, načelnice općine Lovreć Anite Nosić – što je navodno tražio Milijan Brkić – te atraktivne brinete A.V., što je navodno tražio Brkićev brat Jozo.

One su bile dvije od četiri žrtvi afere u kojoj se za špijuniranje sumnjiče zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić, njegov brat Jozo Brkić, Blaž Curić, kum i bivši Brkićev suborac, te Franjo Varga, nekadašnji informatičar MUP-a. Tijekom istrage svi oni su upozoreni da se postupak, proveden po nalogu Općinskog državnog odvjetništva, proglašava tajnim. Kako su informacije ipak procurile u javnost, o čemu je prvi pisao Nacional, sada se sumnja da ih je upravo Varga dao medijima.

Stoga je MUP priopćio kako se "sumnja se da je 37-godišnjak tijekom ožujka i travnja ove godine drugim osobama neovlašteno ustupio podatke iz istraživanja koje se protiv njega i drugih osumnjičenika provodi. Policijski službenici Ravnateljstva policije, temeljem naloga nadležnog Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu, provode kriminalističko istraživanje nad hrvatskim državljaninom starim 37 godina zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Odavanje službene tajne“ iz članka 300. Kaznenog zakona i „Povreda tajnosti postupka“ iz članka 307. Kaznenog zakona".

Po završetku kriminalističkog istraživanja o rezultatima provedenih radnji bit će obaviješteno nadležno Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu" – navodi MUP.

Informatički stručnjak Marko Rakar komentirao je za Večernji list je li uopće moguće samo tako nadzirati državni vrh:

– Sve što smo dosad čuli i mogli iščitati o tom "praćenju" svodi se na to da su Varga i društvo nekako došli u posjed korisničkih imena i zaporki e-mail računa tih osoba. Tako da nije riječ o tome da su nekoga pratili ili prisluškivali nego su se jednostavno ulogirali u njihove korisničke račune i čitali što tamo piše, eventualno su u času kada su imali fizički pristup uređajima instalirali neku prikrivenu aplikaciju koja bi potom dojavljivala lokaciju i sadržaje te s kime se nešto komuniciralo. No, ako je ova tvrdnja iz Nacionalovih izvora točna, to znači da su na raspolaganju imali opremu koja je rezervirana isključivo za policiju i obavještajne službe, a uz pomoć koje su mogli napraviti takvo presretanje telekomunikacijskog prometa. Već sama činjenica da posjeduju takvu opremu krajnje je problematična i upitno legalna, a ako je točno da su doista prisluškivali ili presretali podatkovni promet premijera ili ministra unutarnjih poslova, onda se radi o prvorazrednoj špijunskoj situaciji kakvu do sada nismo imali prilike vidjeti – kaže Rakar dodavši – ako je ovo točno, što je meni i dalje teško povjerovati, onda imamo posla s vrlo, vrlo ozbiljnom razinom kriminala koja traži maksimalno oštru i brzu reakciju, što politike što pravosuđa.

Na pisanje Nacionala priopćenjem je reagiralo i Ministarstvo unutarnjih poslova:

"Uvažavajući činjenicu da se radi o aktualnom kriminalističkom istraživanju koje provodi Državno odvjetništvo Republike Hrvatske u suradnji s Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, nismo u mogućnost u javnosti iznositi dinamiku i taktiku te pojedinosti samog kriminalističkog istraživanja kao niti pojedinosti o uključenim osobama.

Policija je o svim saznanjima i dokazima do kojih je došla pretragama pokretnih stvari u ovom kriminalističkom istraživanju izvijestila nadležno državno odvjetništvo.

Također, u slučajevima u kojima je policija tijekom pretraga pokretnih stvari utvrdila potreban stupanj sumnje, podnijete su kaznene prijave protiv konkretnih osoba", navodi MUP.

