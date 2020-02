Brkić je HNS nagovorio na koaliciju s HDZ-om

Unutarstranačka bitka u HDZ-u jučer je dobila novu dimenziju, a glavna bitka odigrala se između šefa stranke Andreja Plenkovića i njegova zamjenika Milijana Brkića.

Počelo je izjavom Plenkovića da je njegov zamjenik u stranci Milijan Brkić bio prvi koji je nakon parlamentarnih izbora 2016. godine tražio da se ne ide u koaliciju s Mostom, nego odmah s HNS-om.

– Neka me demantira ako ne govorim istinu – kazao je novinarima Plenković.

Uskoro je stigao i odgovor od Milijana Brkića koji je kazao da je nakon parlamentarnih izbora 2016. godine bio protiv koalicije i s Mostom i s HNS-om te da je on zagovarao koaliciju s HSS-om.

Različite političke procjene

– Od Beljaka i još četiri zastupnika HSS-a dobio sam potpise, a osobno sam išao u njihovu središnjicu, za formiranje Vlade predložio sam užem Predsjedništvu da s HSS-om idemo u koaliciju. HSS je prihvatljiv partner, demokršćanska stranka, bliska svjetonazorski i ideološki, a ova priča i mantra da sam htio koaliciju s HNS-om – ne znam tko to govori i zašto – kazao je pak Brkić.

Međutim, svjedoci tog turbulentnog vremena i iz HDZ-a i iz HNS-a ubrzo su de facto otkrili da Milijan Brkić ne govori istinu. Štoviše, demanti mu je stigao i od Davora Ive Stiera koji je u trenutačnoj unutarstranačkoj bici na istoj strani kao i Brkić, a koji je jučer još jednom kazao da je upravo Brkić bio taj koji se zalagao za koaliciju s HNS-om. Stier je zapravo ponovio isto što je rekao i u intervjuu Jutarnjem listu u srpnju 2019. godine kada je na pitanje kako gleda na situaciju u stranci, u kojoj su šef Plenković i njegov zamjenik Milijan Brkić mjesecima praktički u otvorenom ratu, kazao da je i on s Brkićem imao različite političke procjene.

– Brkić je od početka zagovarao koaliciju s HNS-om, još 2016., s čime se nisam slagao – kazao je Stier lani u srpnju.

Brkića su demantirali i u HNS-u. Neslužbeno se u toj stranci jučer moglo čuti da ih je još Tomislav Karamarko, u više navrata, nagovarao da uđu u koaliciju s HDZ-om. No to, kažu, nije dolazilo u obzir, prije svega zbog ljudi kojima se Karamarko okružio. Bio je to “predesni” HDZ i s njima HNS nije, kažu, želio imati posla.

Međutim, HDZ s Andrejem Plenkovićem na čelu nešto je, kažu, potpuno drukčije pa je i opcija da uđu u tu Vladu postala prihvatljiva kao ideja. Pregovori o ulasku u Vladu, kaže izvor iz HNS-a, vodili su se u svibnju i lipnju 2017. godine između dva kruga lokalnih izbora. Vođeni su u Vladi i jednom u središnjici HDZ-a, a pred HDZ-om ih je vodio premijer i šef te stranke Andrej Plenković te glavni tajnik stranke Gordan Jandroković. Kasnije je pregovore vodio međunarodni tajnik stranke Davor Božinović i šef Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić.

Međutim, iako nije sudjelovao u pregovorima, Milijan Brkić, kažu izvori iz HNS-a, bio je vrlo angažiran da se ta koalicija i dogodi, zvao ih je, kažu, i nagovarao na ulazak u koaliciju s HDZ-om.

Dva scenarija u igri

Drugi izvor dobro upućen u zbivanja oko HNS-a kaže pak da narodnjake i nije trebalo baš “puškom” nagovarati i da je HNS i prije parlamentarnih izbora 2016. godine imao dva scenarija u igri – jedan ako SDP osvoji vlast, s kojim je i išao u predizbornu koaliciju, i drugi ako vlast dobije HDZ.

VIDEO Raspisani unutarstranački izbori u HDZ-u

– Dobri odnosi HDZ-a i HNS-a traju još od Karamarka, a jedan od dokaza je Andrija Mikulić koji je od 2014. do 2015. bio načelnik sektora u Upravi za inspekcijske poslove u gospodarstvu pri Ministarstvu gospodarstva. A što se tada u HNS-u smatralo zalogom za buduću suradnju – kaže naš izvor blizak HNS-u.