Histerija i panika: kako će Hrvatska preživjeti Thompsonov mega-giga koncert?

SSendvič, bleiburger, HOSdog, pavelićinke U UmakU! Kažu, to je na onom neglazbenom dijelu jelovnika na Thompsonovu mega-giga-tera-peta koncertu na Hipodromu. A za pijaču? Hvidra ili Chi-Cola! Heinekena – neće biti. Jer nije ni prije! OK, možete to doživjeti kao više ili manje dobru ili lošu zafrkanciju, no to je samo najbenigniji dio histerije koju se tjednima dramatično napumpava u hrvatskim medijima. S nadom da će se balon rastegnuti do rasprsnuća.



Naravno, za one koji na temelju fejk njuza potpisuju peticiju “Blokirajte Thompsonov koncert, a ne Zagreb i bolnice”, za one koji se zapravo groze svakog, a kamoli polumilijunskoga Thompsonova koncerta, najveći problem je upravo suprotan: ništa se od tih neglazbenih delicija na Hipodromu – služiti neće. Osim te tri sekunde pokliča na početku “Bojne Čavoglave” koje će se zaoriti iz pola milijuna hrvatskih grla te reverberirati do Sljemena i natrag, nemaju se za što uhvatiti kako bi sve proglasili ustaškim dernekom te ultimativno zatražili zabranu. Prodavat će se samo majice koje on odobri. Pa je sada jedina nada udariti pečat događaja previsokog rizika koji bi se mogao sam urušiti pod vlastitom težinom ili implodirati pred sve nemogućijim zahtjevima policijskih, zdravstvenih, komunalnih, partijskih i inih komesara. Koji su to paničniji što se koncert više približava i što postaje sve iluzornije zaustaviti ga. Da vidimo koji bi to junak bio koji bi sada takvo što potpisao! I tko će se više nakon koncerta usuditi kazneno progoniti ljude zbog izgovorene riječi!