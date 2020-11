Britanija i Austrija idu u lockdown. Trodnevna karantena za putnike u New York

U svijetu je zabilježeno više od 505.000 novih slučajeva koronavirusa. Pandemija ne jenjava. Brojne europske države proglasile su lockdown.

7:13 - Masovni predizborni skupovi američkog predsjednika Donalda Trumpa doveli su do više od 30.000 potvrđenih slučajeva covida-19 i vjerojatno prouzročili smrt 700 Amerikanaca, navodi novo istraživanje sveučilišta Stanford.

Voditelji istraživanja objavljenog u petak pomno su pratili 18 Trumpovih skupova između lipnja i rujna te njihove posjetitelje i do deset tjedana nakon skupa, prenosi agencija Dpa. "Zajednice u kojima su se održavali Trumpovi skupovi platili su visoku cijenu u smislu bolesti i smrti", zaključili su istraživači. Istraživanje je pokazalo da je stopa covida-19 često porasla u zajednicama koje su bile domaćini okupljanja u usporedbi s obližnjim gradovima koje Trump nije posjetio.

"Postoje neki pokazatelji da se poštivanje zdravstvenih uputa, poput uporabe maski, poboljšalo na kasnijim skupovima", napisali su istraživači.Na Trumpovim skupovima posjetiteljima su nuđene maske i mjerena im je temperatura, no mnogi maske nisu nosili. Glasnogovornik njegova protukandidata Joea Bidena oštro je kritizirao Trumpove skupove kao mjesta "super širenja" zaraze na kojima se krše sva zdravorazumska zdravstvena pravila.

Na Bidenovim skupovima sudjelovalo je mnogo manje ljudi, svi su nosili maske i držali socijalnu distancu.

7:00 - Većina posjetitelja države New York moraju u karantenu najmanje tri dana prije testiranja na koronavirus, najavio je u subotu guverner Andrew Cuomo predstavljajući jedan od najstrožih karantenskih režima u Sjedinjenim Državama. Ako se test pokaže negativnim, putnik može napustiti karantenu, prenosi Reuters. To se neće odnositi na stanovnike "susjednih" saveznih država, rekao je Cuomo novinarima, a drugačiji pristup vrijedit će i za Njujorčane koji napuštaju državu kraće od 24 sata.

Kao primjere susjednih država imenovao je Connecticut, Pennsylvaniju i New Jersey, dom mnogih putnika u New York. No, ostalo je nejasno hoće li susjedni Vermont i Massachusetts također biti izuzeti iz novog režima.

Od putnika će se tražiti da se prođu testiranja koja moraju biti negativna tri dana prije dolaska u New York, rekao je guverner.

Ako i drugi test proveden najmanje četiri dana nakon dolaska bude negativan, "možete se baviti svojim poslom", rekao je Cuomo na telefonskoj konferenciji s novinarima. Ako testirana osoba bude pozitivna osoba mora ostati u izolaciji, rekao je.

6:55 - Britanski premijer Boris Johnson uvodi ponovno karantenu u Engleskoj nakon što je u zemlji potvrđeno više od milijun zaraženih koronavirusom, a drugi val pandemije prijeti blokadom zdravstvenog sustava.

Ujedinjeno Kraljevstvo, koje ima najveći službeni broj umrlih u Europi od covida-19, bori se s više od 20.000 novozaraženih svaki dan i znanstvenici upozoravaju da bi u najgorem slučaju moglo umrijeti više od 80.000 ljudi.

Johnson je kazao da će jednomjesečna karantena u Engleskoj stupiti na snagu u četvrtak i trajati do 2. prosinca.

Ljudi će smjeti napuštati dom samo radi školovanja, odlaska na posao, vježbanja, kupnje neophodnih namirnica i lijekova i brige za ranjive osobe.

6:50 - Austrija je u subotu donijela odluku da od utorka ide u novi 'lockdown', uz policijski sat od 20 do 6 sati kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, najavio je kancelar Sebastian Kurz. "Drugi 'lockdown' uvodi se od utorka do kraja studenog", rekao je Kurz na konferenciji za novinare u Beču. Austrija zatvara restorane i hotele, kulturne ustanove i zaustavlja sport. Cilj je, kako je rekao kancelar, u prosincu polako ublažavati mjere. Srednje škole i fakulteti prelaze na nastavu na daljinu, dok za niže razine obrazovanja škole ostaju otvorene. Otvoreni ostaju i dućani i frizerski saloni. Austrija je bila uglavnom pošteđena u prvom valu ali je posljednjih tjedana došlo do eksplozije broja novi infekcija.