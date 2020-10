Rekordi u Poljskoj, BiH, Mađarskoj i Ukrajini. Jedna država planira testirati sve starije od 10 godina

Poljska, Mađarska, Ukrajina i BiH potvrdile su u subotu rekordni broj novih zaraza koronavirusom, a Grčka zatvara restorane i barove u napučenim područjima na mjesec dana, iako se koronavirus u toj zemlji ne širi jednakom brzinom kao u ostatku Europe.

15:59 - Belgija i Poljska prijavile su ponovno nove rekordne brojeve novozaraženih koronavirusom, pa je Varšava odlučila čak da će za blagdan Svih Svetih zatvoriti groblja kako se zaraza ne bi dodatno širila, prenose u subotu agencije. Poljska je u subotu prijavila gotovo 22.000 novozaraženih. Ministarstvo zdravstva objavilo je da je 280 ljudi umrlo od covida-19 u zadnja 24 sata, čime je broj umrlih porastao na ukupno 5631.

Vlada je odlučila otvoriti poljske bolnice u više regija, uključujući Wroclaw, Krakow i Szczecin, s ukupno 5500 kreveta. Poljska bolnica već je postavljena na nogometnom stadionu u Varšavi, koja je posebice teško pogođena. Premijer Mateusz Morawiecki objavio je u petak da će groblja biti zatvorena na Sve Svete u nedjelju kako bi se spriječilo dodatno širenje zaraze.

Belgija je u subotu također prijavila novi rekordan broj novozaraženih, dan nakon što je vlada objavila da će još postrožiti restrikcije. Po belgijskom institutu Sciensano, u utorak je potvrđeno 21.448 novozaraženih. To je zadnji dan za koji postoje konsolidirani podaci. Belgija ima 11 milijuna stanovnika i spada među zemlje s najviše zaraženih u Europi u odnosu na populaciju.

Premijer Alexander De Croo objavio je u petak da će se od ponedjeljka zatvoriti sve neesencijalne trgovine na najmanje mjesec dana. Kupci mogu robu naručivati putem interneta i sami je podići. Ljudi koji rade u djelatnostima u kojima imaju bliske kontakte s klijentima poput frizera morat će posve prekinuti rad. Do sredine prosinca, socijalni kontakti bit će također strogo ograničeni. Nakon nedjelje bit će dopušten samo jedan posjet po kućanstvu na tjedan, osim za samce koji mogu primiti dva posjeta na tjedan.

Odluka je odgovor na kontinuirani rast broja zaraženih unatoč tome što su zatvoreni barovi, kafići i restorani. Bolnice su pod velikim pritiskom, ponekad dramatičnim, i neke su popunile svoje kapacitete pa moraju prebacivati pacijente u druge bolnice.

14:42 - Slovačka je započela ambicioznu operaciju testiranja svih stanovnika starijih od 10 godina na covid-19, ali predsjednica Zuzana Čaputova misli da je to "neizvedivo", piše u subotu BBC. Operacija testiranja četiri milijuna ljudi trebala bi se provesti u dva vikenda.

Zaraza koronavirusom jako se proširila u Slovačkoj, a dužnosnici tvrde da je jedina alternativa masovnom testiranju potpuni 'lockdown'. Predsjednica Čaputova pozvala je na preispitivanje plana nakon što su zapovjednici oružanih snaga rekli da nema dovoljno obučenih zdravstvenih radnika za provođenje testiranja.

Dosad je mobilizirano 70 posto od 20.000 zdravstvenih radnika potrebnih za uzimanje briseva iz nosa, naveo je ministar obrane. Od zore u subotu, vojnici i medicinsko osoblje raširili su se po čitavoj zemlji, a u centrima za testiranje prijavljeni su dugački redovi i čekanja.

Premijer Igor Matovič pozvao je ljude na testiranje. "Oči Europe i svijeta uprte su u nas", rekao je. Plan je testirati četiri petine stanovništva brzim antigenskim testovima a rezultati će biti gotovi za 30 minuta.

"Ovo je najveća vojna logistička operacija od osamostaljenja", rekao je ministar obrane Jaro Nad. U Slovačkoj je ukupno 57.664 zaraženih, a 219 umrlih prema podacima Sveučilišta Johns Hopkins.

13.45 - U Bosni i Hercegovini u subotu su dosegnute nove rekordne brojke novozaraženih koronavirusom u jednom danu nakon što je potvrđeno najmanje 1912 slučajeva u protekla 24 sata dok su 22 zaražene osobe preminule, izvijestili su entitetski zavodi za javno zdravstvo.

U toj je zemlji od petka testirano nešto više od 3850 uzoraka a zaraza je pri tom potvrđena kod 1070 osoba iz Federacije BiH te kod 842 iz Republike Srpske.

Bolnice u Federaciji izvijestile su o 15 umrlih kod kojih je ranije potvrđena zaraza virusom SARS-CoV-2 dok ih je u RS-u umrlo sedam. Banja Luka je u subotu bila grad s najvećim brojem novozaraženih tijekom 24 sata jer je tamo potvrđen 231 novi slučaj dok ih je u Sarajevu bilo 217.

Odlukom kriznog stožera Ministarstva zdravstva Federacije BiH sve bolnice u tom entitetu dobile su zadaću trećinu svojih kapaciteta izdvojiti za smještaj pacijenata s dijagnozom covida-19 a inspekcija trenutačno provjerava poštuje li se ta odluka.

Bolnice i domovi zdravlja u cijeloj zemlji i dalje su suočeni s velikim pritiskom pacijenata ali i manjkom medicinskog kadra pa su i umirovljeni liječnici pozvani da se angažiraju kako bi pomogli.

Od početka ovog tjedna BiH je svakodnevno bilježili najveće brojke zaraženih još od izbijanja epidemije. BiH trenutačno broji 542 aktivno zaražena na 100 tisuća stanovnika.

Od ožujka kada su registrirani prvi slučajevi zaraza koronavirusom u toj je zemlji do sada potvrđena kod nešto više od 49 tisuća osoba a umrlo je 1235 zaraženih.

Covid-19 u Europi: Rekordi u Poljskoj, Mađarskoj i Ukrajini, strože mjere u Grčkoj

13.00 - Poljska je potvrdila 21.897 novih slučajeva koronavirusa u subotu i srušila svoj dnevni rekord peti dan zaredom. U zemlji se odvijaju prosvjedi protiv presude Ustavnog suda o gotovo potpunoj zabrani pobačaja u većinski katoličkoj naciji.

Vladajuća stranka Pravo i pravda (PiS) upozorila je da će prosvjedi dovesti do naglog porasta slučajeva koronavirusa. No neki imunolozi su istaknuli da je većina prosvjednika nosila maske i držala razmak i da su bili na otvorenom što smanjuje rizik zaraze.

"Možda bi se vlada trebala fokusirati na nabavu testova i prestati prebacivati krivnju zbog svoje nesposobnosti", rekla je u petak Klementyna Suchanow, poljska spisateljica i aktivistica iz udruge Štrajk žena, organizatora prosvjeda.

Vlada je kritizirana jer ne testira dovoljno ljudi i jer se nije pripremila za drugi val pandemije. Zdravstveni sustav je preopterećen, a nedostaje i respiratora, pišu lokalni mediji.

Covid-19 pacijenti zauzeli su 16.144 bolničkih kreveta, a 1305 ih je na respiratoru. Zemlja s 38 milijuna stanovnika potvrdila je ukupno 362.731 slučaj koronavirusa i 5631 umrlog. Poljska vlada je sve do petka tvrdila da neće zatvoriti groblja za Dan svih svetih, ali je ipak to učinila.

12.45 - Mađarska je potvrdila rekordnih 3908 novih zaraza, a broj hospitaliziranih prvi put je prešao 4000 ljudi, objavila je vlada u subotu. Umrla je još 51 osoba, ukupno 1750.

Vlada premijera Viktora Orbana zasad se opire uvođenju novih ograničenja na velika događanja. Škole su otvorene i trgovine rade kao inače. Orban je za lokalnu radijsku stanicu u petak rekao da se postojeća pravila o nošenju maski trebaju poštovati, ali nije najavio nova ograničenja.

12.30 - Ukrajina ima rekordnih 8752 slučaja koronavirusa u posljednja 24 sata, objavilo je nacionalno vijeće sigurnosti u subotu. Ukupno je u toj zemlji zaražena 387.481 osoba.

12.25 - Zaraza koronavirusom nastavlja se širiti u Češkoj gdje je potvrđeno novih 13.605 zaraza i 216 umrlih, pokazuju podaci ministarstva zdravstva u subotu. U zemlji s 10.7 milijuna stanovnika ukupno je 323.673 zaraženih i 3078 umrlih.

12.20 - Grčka će produljiti policijski sat i zatvoriti restorane i barove u najnapučenijim područjima na mjesec dana kako bi suzbila širenje koronavirusa, rekao je u subotu premijer Kyriakos Mitsotakis. Nove mjere stupaju na snagu 3. studenog, dodao je premijer.

Grčka je potvrdila manje slučajeva koronavirusa nego ostale europske zemlje, ali bilježi kontinuirani porast zaraza od početka listopada.

12.15 - U Njemačkoj je 19.059 novih slučajeva koronavirusa, ukupno 518.753, objavio je u subotu Institut Robert Koch. Umrlo je još 103 ljudi pa je broj mrtvih porastao na 10.452.

12.10 - Rusija je u subotu potvrdila 18.140 novih zaraza, uključujući 4952 u Moskvi. Od početka pandemije u Rusiji je 1.618.116 zaraženih. U posljednja 24 sata umrle su 334 osobe pa se ukupan broj mrtvih približio 28.000, objavile su vlasti u subotu.

Slovenija: 1797 novih zaraza, epidemija ne jenjava

11.30 - U Sloveniji je u zadnja 24 sata sa 6710 testova potvrđeno 1797 novih slučajeva zaraze koronavirusom, objavio je u subotu glasnogovornik slovenske vlade za covid-19 Jelko Kacin.

To je jedan novozaraženi manje nego prethodni dan, a i udio pozitivnih testova je smanjen i sada iznosi 26,78 posto, no epidemiolozi upozoravaju da to ne znači da epidemija jenjava i da se je trend iz zadnjih dana promijenio jer se od srijede primjenjuje izmijenjeni protokol testiranja na ciljne skupine.

Voditeljica vladinog stručnog tima za covid-19 Bojana Beović izjavila je sinoć za Slovensku televiziju da neki podaci daju nadu da su uvedene rigorozne mjere za obuzdavanje epidemije počele davati rezultate, ali da treba biti oprezan i da se možda radi o "statističkim oscilacijama", te da mjere i dalje moraju ostati na snazi i primjenjivati se od strane svih.

Predviđamo da će donesene rigorozne mjere ostati na snazi oko mjesec dana, to jest dvije inkubacijske dobi virusa, kazala je Beović, rekavši da će nakon toga najprije doći do popuštanje mjera koje vrijede za obrazovni proces.

9.00 U Sjedinjenim Američkim Državama u četvrtak je bio rekordan broj novozaraženih koronavirusom i iznosio je 91.000 osoba, s desecima saveznih država u kojima je zaraza dosegnula rekordne brojke samo par dana uoči predsjedničkih izbora zakazanih za 3. studenoga.

Istoga je dana, kako prenosi BBC, umrlo preko 1.000 Amerikanaca zaraženih koronavirusom, a trend umrlih i hospitaliziranih pacijenata nastavlja rasti.

U Sjedinjenim Državama je preko devet milijuna ljudi zaraženo covidom-19, pokazuju podaci Sveučilišta Johns Hopkins. Istodobno približava se utorak, dan održavanja predsjedničkih izbora na kojima će se Amerikanci morati odlučiti između dosadašnjeg republikanskog predsjednika Donalda Trumpa i demokratskog protukandidata Joea Bidena.

Prema podacima Reutersa, to je treći put ovoga mjeseca da je dnevni broj umrlih prešao brojku od 1.000.

Dvadeset i jedna država suočena je sa širenjem pandemije, a neke od najpogođenijih država biti će ujedno i ključne države koje će donijeti prevagu na izborima.

VIDEO Mogu li se simptomi koronavirusa pojaviti i odmah nestati

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U jednoj od takvih, Wisconsinu, bolnice u Green Bayu upozorile su da bi predizborno okupljanje koje u petak organizira Trump moglo širenje pandemije pogoršati.

"Sada je važnije nego ikada izbjeći okupljanje gomile ljudi, posebno ovdje u Green Bayu, gdje vidimo jedno od najbržih širenja covida-19 u Sjedinjenim Državama", navodi se u zajedničkoj izjavi nekoliko bolnica.

Trump je pak u petak, uoči zakazanih predizbornih skupova, tvitao u svom stilu: "Što više testova, to više slučajeva. Najbolji smo u testiranju. Smrti je sve manje".

Na njegovim posljednjim predizbornim skupovima prisutnima je mjerena temperatura i dijeljene su maske. Okupljanja su zbog pandemije održavana na otvorenome. No nije bilo poštivanja mjera socijalne distance, a neki od pristaša nastavljaju i dalje izbjegavati maske.

Demokratski kandidat Biden također je nastavio kampanju, no okupljanja demokrata zbivala su se uz poštivanje socijalne distance, uz pozivanje ljudi da ostanu, primjerice, u svojim automobilima tijekom okupljanja.

Prema podacima Centara za kontrolu bolesti (CDC) 29. studenoga zabilježeno je 1.060 smrti povezanih s covidom-19. Ukupno je u SAD-u u pandemiji umrlo 228.000 ljudi.

Američki zdravstveni stručnjaci upozoravaju da će broj slučajeva zaraze i broj smrti nastaviti rasti jer sezona gripe koincidira sa širenjem pandemije.

Stručnjak infektolog i član tima Bijele kuće za koronavirus dr. Antony Fauci kazao je u srijedu za CNBC da nacija "ide u pogrešnom smjeru".

"Ako se stvari ne promijene, ako se nastavi ovim pravcem, biti će još puno bola u ovoj zemlji vezano uz nove slučajeve, hospitalizaciju i smrti".