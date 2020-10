Kurz se obratio naciji nakon uvođenja lockdowna: Moja je zadaća reći vam istinu

Vjerujte da bi vam danas rado prenio neku drugu vijest. Ali moja je zadaća reći istinu i donijeti potrebne odluke i kada su one neugodne i nepopularne“, rekao je austrijski kancelar Sebastian Kurz u subotu navečer u svom obraćanju naciji preko javne televizije ORF, u kojem im je pojasnio zašto se je Vlada odlučila od 3. do kraja studenoga na drugi Lockdown i uvođenje drastičnih korona mjera i ograničenja.

"Sada je najvažnija zadaća vlade, zaštiti stanovništvo", istakao je dodavši: "Drugi je val pandemije koronavirusa u cijeloj Europi ekstremno intenzivan, a i Austriju je stavio pred veliki izazov. Iako Austrija ima jedan od najboljih zdravstvenih sustava na svijetu, naši su kapaciteti također ograničeni".

Kurz je napomenuo da ukoliko se nastavi i dalje sadašnji rast novih slučajeva zaraze, uskoro će doći do sloma zdravstvenih kapaciteta posebno u intenzivnoj njezi. "To ne bi samo značilo da se moraju odgoditi planirane operacije, nego bi bio potreban Triagen, kao daljnji korak. Dakle, odluka liječnika o životu i smrti, da li će krevet u intenzivnoj njezi dobiti žrtva neke nesreće, pacijent sa srdačnim problemima ili korona slučaj. A to ne možemo i nećemo dozvoliti", pojasnio je Kurz nastavivši:

"Odredbe i pravila nisu nam dovoljna kako bi smanjili dnevni broj novih zaraza. Uspješni smo samo onda, ako svi zajedno sudjelujemo u tome – nužan je doprinos svakog od nas pojedinačno. Zato dajmo svi mi naš doprinos. Tako će Republika Austrija i svi mi proći kroz krizu".

Austrijski je kancelar rekao kako je svjestan da su stanovnici već siti ograničenja i umorni od korone i da se zdvojni pitaju kada će već svemu tome doći kraj ? Istakao je kako je uvjeren da će uz pomoć cjepiva povratak u normalni život na koji smo naučeni biti moguć u ljeto 2021. godine. Istakao je kako su do tada pred nama još „vrlo teška“ jesen i zima. Napomenuo je kako je izuzetno važno spasiti što je moguće više radnih mjesta. Najavio je pomoć pogođenim poduzećima i povratak do 80 posto prometa ostvarenog u studenom prošle godine, uz uvjet poslodavci zadrže svoje zaposlenike.

Kurz je još jednom apelirao na austrijske građane da smanje svoje socijalne kontakte i kod susreta s drugim osobama se drže propisanog razmaka. "I meni je teško ne vidjeti obitelj i rodbinu", rekao je austrijski kancelar solidarizirajući se s ostalim Austrijancima od kojih se to isto traži, kako bi se što je moguće brže usporilo odnosno zaustavilo širenje korona pandemije.