Chef reprezentacije otkrio što jedu vatreni: Nakon utakmice burgeri i pizze, a ovo maksimalno izbjegavaju

Iako se prehrana vatrenih temelji na strogim nutricionističkim načelima, za nedavnog boravka u Americi apsolutni hit među igračima bio je grah. Chef reprezentacije Tomica Đukić otkrio je za RTL Direkt da je u kampu dvaput kuhao po 50 litara graha te da je vladala prava pomama. - Tu imamo tanjure, imamo svježe pečeni kruh, topao i hrskav. Skuhamo jedno 50 litara graha, i to se pojede do zadnjeg zrna - poručio je.

Naravno, jelovnik nakon utakmica bitno je drugačiji. Đukić, koji o prehrani vatrenih brine dugi niz godina, otkriva što naši nogometaši jedu nakon nakon iscrpljujućih 90 minuta: - Bude tu i punjene paprike, i filetiranja ribe, bude tu i gregada i gulaša. Radimo mi i tortilje, zajedno ih motamo, to bude baš nekako interesantno, svatko ima nekakvu svoju kombinaciju. Ne samo naši reprezentativci, mislim da je generalno nogomet sav u cheat dayu poslije utakmice. Znači burgeri i pizze ih uglavnom dočekaju nakon utakmice u svlačionicama - izjavio je chef reprezentacije.

A što je sa slasticama? Iako im srce zatreperi za dobrim kolačem, reprezentativci su iznimno disciplinirani i maksimalno ih izbjegavaju. - Moram priznat, vole slatko, ali ozbiljno i maksimalno izbjegavaju kolače, pa koliko mogu uzimaju stvarno male komadiće. Iako im srce kuca za dobar kolač - otkrio je Đukić. Ta razina profesionalizma i odricanja, uz pomno planiranu prehranu, očito je jedan od ključnih faktora uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije.

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