Britanac optužen da je sunarodnjaku na Zrću presjekao venu i aortu

Nakon ekspresne istrage, koja je trajala dva mjeseca, Županijsko državno odvjetništvo u Zadru podiglo je optužnicu protiv Britanca Douglasa Canea (25) koji se tereti za ubojstvo, također, Britanca Uga Wilsona (26) te pokušaj ubojstva Milesa Lawrencea (26) i još jednog 21-godišnjaka.

Prema optužnici, Canea se tereti da je 27. lipnja 2018. oko 5.30 ispred noćnog kluba na plaži Zrće u Novalji, nakon svađe s Wilsonom i dvojicom njegovih prijatelja, nožem nasrnuo na Wilsona. Ubo ga je u lijevo prsište u blizini ključne kosti, pri čemu mu je presjekao venu i aortu pa je Wilson iskrvario i odmah umro. Kada mu je Lawrence priskočio u pomoć, prema optužnici, Cane je i na njega nasrnuo nožem, više ga puta ubovši u torakalni dio leđa i desnog bedra. Lawrence je zadobio otvorenu ranu na prsnom košu, što je bila ozljeda opasna po život, a život mu je spašen zahvaljujući brzoj liječničkoj intervenciji.

Cane je optužen i da je nakon toga nožem zamahnuo i prema trećem mladiću (21), no njega nije uspio pogoditi u vitalni dio tijela nego u lijevu natkoljenicu i potkoljenicu pri čemu je 21-godišnjak zadobio otvorenu ranu bedra i ubodnu ranu lijeve potkoljenice. Nakon toga Cane je pobjegao u Split, od kod je pokušao doći do Londona. No uhićen je na splitskom aerodromu u Resniku, a prilikom uhićenja nije pružao otpor. Sudac istrage u zadru tada mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja djela. Tužiteljstvo sada u optužnici traži da se Caneu produlji istražni zatvor. Kao motiv ubojstva, odmah nakon događaja, u medijima se spominjao sukob oko droge jer su i Cane i Wilson navodno bili članovi britanskih bandi koji su došli u Hrvatsku kako bi na obali tijekom ljeta preprodavali drogu posjetiteljima raznih glazbenih festivala.

Da bi droga mogla biti motiv tragičnog sukoba svjedoči i to što su i kod Canea i kod jednog od oštećenih nađeni paketići droge, a kod Canea je nađena i vaga, što upućuje da se bavio preprodajom droge. Ubijeni Wilson, prema pisanju engleskih medija bio je član skupine koja je tijekom 2012. i 2013. okrala 42 trgovine u Londonu i okolici. Što u novcu što u robi odnijeli su gotovo 500.000 funti. Najmlađi član te bande imao je 14 godina, a Wilson je zbog toga bio osuđen na 27 mjeseci zatvora.

