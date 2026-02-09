Doživotni zatvor za monstruozne roditelje iz Austrije. Zvjerski mučili i izgladnjavali svoga sina (3) dok nije umro

Porota Pokrajinskog suda u Innsbrucku, glavnom gradu austrijske pokrajine Tirol, predvođena sucem Andreasom Mairom u ponedjeljak je jednoglasno donijela presudu o doživotnim zatvorskim kaznama monstruoznim roditeljima (oboje 27-godišnjaci) iz Kufsteina, koji su svog 3-godišnjeg sina Eliasa zvjerski psihički i fizički zlostavljali, sve dok nije umro u teškim mukama od gladi i žeđi, u svibnju 2024. godine. Presuda još nije pravomoćna. Dječakova majka i otac, koje je poznata austrijska sudska vještakinja, psihijatrica Adelheid Kastner proglasila mentalno uračunljivima (dijagnosticiran im je poremećaj osobnosti, koji pokazuje sadističke crte), priznali su na početku sudskog procesa pred porotom i sucem, počinjeni zločin.

Majka će, prema današnjoj odluci Pokrajinskog suda u Innsbrucku, nakon pravomoćnosti presude, biti smještena u forenzičku psihijatrijsku ustanovu. Kako ističu domaći mediji, čiji su predstavnici bili nazočni danas na sudskom procesu, porotnici su bili jednoglasni “u svim pitanjima”. A sudbina trogodišnjeg Eliasa, koji je mučen do smrti, emotivno je potresla ne samo publiku u sudnici nego i porotu i suca, natjeravši nekima od njih, suze na oči. “NIkada se nismo suočili s nečim ovako strašnim u ovom okrugu, niti u cijeloj Austriji”, rekla je državna tužiteljica Verena Pezzi u svojoj završnoj riječi. Sudac Andreas Mair u svom je obrazloženju objasnio da su olakotne okolnosti pri donošenju presude bili, priznanje zločina, prethodna nekažnjavanost optuženih i dužina trajanja postupka. “Međutim otežavajuće okolnosti masovno nadmašuju one olakotne”, istakao je Mair.

Objasnio je kako su dugo vrijeme mučenja dječaka, njegova jezovita smrt i smrtne muke, nasilje, zloupotreba autoriteta i dječakova bespomoćnost, kao i “ neprihvatljivi motivi” počinjenog zločina, smatrani otežavajućim okolnostima. Obrana je zatražila vrijeme za razmatranje svojih mogućnosti. Tužiteljstvo je odbilo komentirati. Dječakovi roditelji optuženi su za ubojstvo, mučenje i protuzakonito zatvaranje i oduzimanje dječakove slobode. Optuženi su priznali zločin. U svojoj završnoj riječi, tužiteljica je govorila o “Paklenim mukama”, koje je dječak trpio prije smrti. Odvjetnici oboje roditelja su izjavili da su njihovi klijenti u potpunosti priznali krivnju. “Nema objašnjenja za ono što sam učinio”, rekao je optuženi dječakov otac, u kratkoj izjavi dodavši:“Ništa ne može ni približno objasniti što se događalo”. Optuženik je priznao svoju “pogrešku”, istaknuvši kako je njegovo ponašanje “neoprostivo”.

Kako je napomenuo “zaista svaki dan žali” zbog svojih postupaka, a posebno mu je bilo žao što su njegova ostala djeca morala svjedočiti dječakovom “umiranju i patnjama”. Njegov odvjetnik Matthias Holzmann, u kratkom je zahtjevu izjavio da je optuženik odrastao u vrlo zaštićenom okružju, i da “nikada nije naučio stajati na vlastitim nogama”. Također je tvrdio da dječakov otac ima “određene mentalne deficite”, u pogledu empatije. Zatražio je pošteno i objektivno suđenje. Majka ubijenog dječaka odbila je dati izjavu, pozivajući se na one svoje prethodne.

Njezin odvjetnik Oliver Mathias, također nije davao nikakve daljnje izjave tijekom suđenja, na kojem su bili brojni medijski predstavnici i promatrači. Tužiteljica Verena Pezzi u svojoj uvodnoj riječi, obračajući se poroti je rekla da su optuženi dječaka ubili na “perfidni i podmukao” način, i to upravo “oni koji su ga trebali zaštititi”. Javna tužiteljica je opisala “mističan prividni svijet” u koji su roditelji “pobjegli” zbog teške financijske situacije. Vjerovali su da u tijelu njihovog djeteta prebiva “demon” i da “moć tog demona ovisi o djetetovim fizičkom stanju”. Stoga je prema njihovom mišljenju dječak morao umrijeti “što je moguće bolnije”. Elias je na kraju umro u teškim mukama nakon pet mjeseci mučenja: Sam i gol, u mukama koje su mu nanosili vlastiti roditelji. Na kraju su mu, zbog pothranjenosti, otkazali vitalni tjelesni organi.

Prema riječima patologinje-forenzičarke Elke Doberentz, “samo ga gledajući moglo se je zaključiti da je dijete umrlo od gladi i žeđi”. Težilo je damo četiri kilograma, što je težina četveromjesečnog dojenčeta. Na zapešću i gležnjevima bili su vidljivi tragovi vanjske traume, na što je ukazivala “iritirana koža”. “Inače, dijete nije bilo bolesno. Što se tiče organa, bio je zdrav dječak”, naglasila je Doberentz. Dječak je pronađen mrtav u svom krevetu 19. svibnja 2024. godine., nakon čega je dječakov otac pozvao policiju. Prvo su roditelji bili hospitalizirani zbog navodne mentalne zdravstvene krize, a potom su uhićeni. Obitelj je navodno imala financijske probleme. Bila je vrlo povučena i malo je kontaktirala s okolinom, osim s roditeljima dječakovog oca.