Brexit: 27-orica podržavaju odgodu, o trajanju se raspravlja

Dvadeset sedam članica Europske unije načelno podržavaju odgodu brexita, ali i dalje raspravljaju o trajanju odgode, rekao je u srijedu europski izvor nakon sastanka veleposlanika u Bruxellesu.

Britanski premijer Boris Johnson je prošli tjedan s Bruxellesom dogovorio sporazum, ali ga britanski parlament nije ratificirao te je bio primoran, mimo svoje volje, zatražiti odgodu od predviđenog izlaska 31. listopada.

"Svi su se suglasili za odgodu kako bi se izbjegao neuredni brexit. O trajanju odgode se i dalje razgovara", dodao je.

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk u srijedu je nastavio razgovore sa šefovima država i vlada, dodao je isti izvor. U srijedu je Tusk preporučio državama članica EU da prihvate treću odgodu, do 31. siječnja, nakon glasanja britanskih zastupnika koji su načelno prihvatili sporazum, ali su odbacili kratak rok britanskog premijera Borisa Johnsona. Stajalište veleposlanika je bilo jednoglasno o potrebi odgode kako bi se prevladao zastoj s Londonom, rekao je jedan sudionik koji je također ocijenio da su diplomati uglavnom skloni dužoj odgodi, do 31. siječnja 2020.

Niti jedan drugi datum nije spomenut, reklo je nekoliko europskih izvora.Vlada je tvrdila da je brza procedura potrebna kako bi se zadovoljio rok idući tjedan, no zastupnici su poručili da im treba više vremena. Odgodu mora jednoglasno odobriti svih 27 članica. One su to već učinile dva puta, oba puta uz negodovanje Pariza koji je na kraju pristao.