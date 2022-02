Branko Bačić: Rekonstrukcija Vlade nije na stolu, neprihvatljivo je da iz DORH-a cure informacije

U sjedištu HDZ-a održana je sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, no premijer Andrej Plenković nije došao pred novinare.

Izjavu je dao predsjednik saborskog kluba HDZ-a Branko Bačić.

- Bilo je riječi i o najnovijim događanjima, postupanju DORH-a prema ministru Horvatu, predsjednik nas je upoznao sa saznanjima koja on ima. Stav predsjedništva HDZ-a je da se stranka, vladajuća većina, Klub HDZ-a zalaže za potpunu neovisnost pravosuđa i sudbene vlasti u RH. To smo više puta komunicirali, takvo je naše postupanje od prvoga dana. Potpuna neovisnost pravosudnih institucija u Hrvatskoj. Dali smo podršku DORH-u na zakonitom postupanju u borbi protiv kriminala i korupcije u RH neovisno o kome se u ovoj državi radi, do koga ta borba dosegnula. DORH ima otvorene ruke da postupa sukladno zakonu. Sporno je da čitavo ovo vrijeme, ne samo od subote kada je uhićen ministar Horvat, nego dugi niz godina, iz institucija cure određeni podaci koji u javnosti stvaraju jedan dojam da je osoba protiv koje se provodi postupak kriva. Mi u javnosti svjedočimo o presudi prije nego što je predmet procesuiran. To je nama u HDZ-u neprihvatljivo, to ne možemo podržati i očekujemo da glavna državna odvjetnica utvrdi kako te selektivne informacije dolaze u javnost i tko ih pušta - rekao je Bačić.

- Prioritet HDZ-a, Vlade i vladajuće većine jest da čim prije imenuje novi ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine. Sutra ćemo na sastanku vladajuće koalicije o tome donijeti odluku - dodao je.

Ide li se u rekonstrukciju Vlade?

- S obzirom da je ministar Horvat razriješen, poslove vodi državna tajnica Dunja Magaš. Naš je prioritet obnova Zagreba i Banije i da se odmah priđe imenovanju ministra. Ne možemo povezivati ova aktualna događanja s rekonstrukcijom Vlade. Predsjednik Vlade ako ocjeni da neki ministar ne ispunjava kriterije i programe može predložiti promjenu određenih ministara. U ovom trenutku to nije na stolu. Još uvijek je u tijeku sjednica predsjedništva, nije bilo govora o rekonstrukciji Vlade. Isključivo razgovaramo o imenovanju ministra graditeljstva - kazao je.

Bačić je dodao kako je premijer Plenković razgovarao s ministrima koji se spominju u istrazi USKOK-a kao i s Borisom Miloševićem.

- Očekujemo da te navode koji se njima stavljaju na teret DORH priopći i njima i javnosti. Kada budemo imali takve informacije koji bi teretili ministra i potpredsjednike onda ćemo donijeti odluku. Zasad takvih informacija nemamo da bi ministra Aladrovića i potpredsjednika Vlade razriješili s dužnosti - rekao je Bačić.

- Aladrović ima povjerenje predsjednika Vlade i špekulacije unutar HDZ-a odbijam i to da bi netko pakirao ministru Aladroviću - kaže Bačić.

- Ovako jak HDZ smeta onima izvan HDZ-a. Predsjednik stranke ima punu podršku, nikakvih previranja nema i koliko god netko to pokušao insinuirati, to je netočno i laž - dodaje.

Na kraju je ponovno komentirao slučaj Borisa Miloševića.

- Razumijem poziciju u kojoj se našao Boris Milošević, on je razgovarao s predsjednikom Vlade, dok je on zadovoljan radom svojih ministara i potpredsjednika, oni će raditi. Predsjedniku Vlade nam potrebe nuditi mandat, svaki ministar je ministar dok ima povjerenje predsjednika Vlade - kaže Bačić.