KOD VUKOVARA

Branitelji mirnim prosvjedom spriječili da se u Dunav položi vijenac u spomen na ubijene Srbe 1991. godine

Branitelji mirnim prosvjedom spriječili da se u Dunav, kod Vukovara, položi vijenac u spomen na ubijene Srbe 1991. godine
Branimir Bradarić
Autor
Branimir Bradarić
17.11.2025.
u 15:05

Poslije održanog prosvjeda i informacije da je vijenac na kraju ipak položen u Dunav kod Borova sela, gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček rekao je kako se radi o čistoj provokaciji udruge koja nema nikakve veze s Vukovarom niti vukovarskim braniteljima

Skupina od 50-ak branitelja danas je svojim tijelima spriječila dolazak predstavnika udruge VeDRA iz Splita koji su najavili kako će danas položiti vijenac u Dunav u spomen na ubijene vukovarske Srbe 1991. godine. Okupljeni branitelji su stali na sam ulaz na otok sportova, gdje je trebao biti položen vijenac, razvili zastavu Republike Hrvatske i tako čekali predstavnike splitske udruge koji se na kraju nisu niti pojavili na otoku sportova.

Predsjednik vukovarske HVIDRA-e Slavko Jurić rekao je kako branitelji ovakve najave gledaju kao provokaciju. Kazao je i kako su prošle godine eliminirali neke najave polaganja vijenaca u Dunav i da se sad javlja neka nova udruga sa istim planom. - Ukoliko žele baciti negdje vijenac onda neka odu u Borovo selo i tamo bace vijenac za sve hrvatske žrtve koje su tamo pobijene. Ovo je čista provokacija - rekao je Jurić.

Predsjednik udruge Vedra Ranko Britvić kaže kako su oni ipak položili vijenac u Dunav u spomen na ubijene Srbe, ali ne u Vukovaru nego u Borovu selu. Prethodno su položili cvijeće i u spomen na 12 ubijenih hrvatskih redarstvenika. Kaže kako su od plana da polože vijenac u Dunav kod Vukovara na današnji dan odustali nakon razgovora s predstavnicima policije koji su im to sugerirali radi sigurnosnih razloga.

- Odabrali smo ovaj dan jer je i on dio obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i jer su i nevini ubijeni Srbi također žrtve. Nažalost, nije nam dozvoljeno i mogu reći kako se osjećam zgađeno i kao stranac u svojoj državi. Sad više nije provokacija samo neka kulturna priredba nego i diskretno u Dunav staviti vijenac – rekao je Britvić.

Dodao je i kako je kroz svoju višegodišnju policijsku karijeru svašta toga vidio i proživio kao i da je sramota da se zaborave nevino ubijeni ljudi. - Mislio sam kako je u Hrvatskoj problem živ Srbin, ali izgleda da nije lako biti niti mrtav Srbin – istakao je Britvić.

Kazao je i kako su prilikom posjete Vukovaru donirali određena sredstva za kupovinu igračaka za dječje vrtiće kao i da je među predstavnicima udruge VeDRA bio i jedan od zapovjednika Specijalne policije i bivši zatočenik logora Manjača.

Poslije održanog prosvjeda i informacije da je vijenac na kraju ipak položen u Dunav kod Borova sela, gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček rekao je kako se radi o čistoj provokaciji udruge koja nema nikakve veze s Vukovarom niti vukovarskim braniteljima. - Na moj zahtjev vukovarski Srbi su odustali od otvaranje izložbe „Srpkinja, heroina Velikog rata“ kao i od bacanja vijenca u Dunav jer smatraju da treba smiriti tenzije. To su ljudi koji žive ovdje i sad dolazi netko sa strane. Takva osoba nije dobro došla u Vukovar. Mi ovdje poslije 18. studenog trebamo ostati živjeti i raditi - rekao je Pavliček.

Podsjetimo kako je prošle godine također bio spreman prosvjed kojim bi se spriječilo da predstavnici Srpskog narodnog vijeća i SDSS-a polože vijenac u Dunav kod Vukovara u spomen na sve ubijene žrtve Vukovara. Na kraju su SNV i SDSS odustali, ali je vijenac položila udruga VeDRA. Tada je to prošlo jer nije bilo nikakvih najava za razliku od ove godine. Vijenac u spomen na sve žrtve u Dunav su ranijih godina polagali i predstavnici stranke Možemo. 

Franjevački samostan u Vukovaru koji je pretrpio veliku štetu u Domovinskom ratu
Ključne riječi
Marijan Pavliček ranko britvić Slavko Jurić dunav Vukovar VeDRA

VI
Vérité Indolore56
15:15 17.11.2025.

Totalni strah od Srba ili, kako tvrdim, pripreme za planirani napad na prvog hrvatskog predsjednika, njegove sljedbenike i njegovu ostavštinu, koristeći ulicu? Nismo svi maloumni.

NH
Nebinarni hadezeovac
15:19 17.11.2025.

Predsjednik Udruge Vedra Ranko Britvić se u razgovoru s srpskom veleposlanicom u Zagrebu otvoreno zalagao za veliku Srbiju. Eto dičnih antifašista.

CE
CenzuriranUskoro
15:34 17.11.2025.

1. Zašto neka udruga Srba u Hrvatskoj ne ode prosvjedovati recimo u Vojvodinu gdje Hrvati nemaju ni približno slična prava koje Srbi imaju u Hrvatskoj? 2. Zašto RH ne odgovori recipročno? 3. Zašto RH ne uvede iste zakone koje su Ukrajinci nametnuli Rusima kada smo već toliko pro Ukrajinski nastrojeni, ne može nas EU kritizirati za ono što podržavaju tamo?

