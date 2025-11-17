Branitelji mirnim prosvjedom spriječili da se u Dunav položi vijenac u spomen na ubijene Srbe 1991. godine

Skupina od 50-ak branitelja danas je svojim tijelima spriječila dolazak predstavnika udruge VeDRA iz Splita koji su najavili kako će danas položiti vijenac u Dunav u spomen na ubijene vukovarske Srbe 1991. godine. Okupljeni branitelji su stali na sam ulaz na otok sportova, gdje je trebao biti položen vijenac, razvili zastavu Republike Hrvatske i tako čekali predstavnike splitske udruge koji se na kraju nisu niti pojavili na otoku sportova.

Predsjednik vukovarske HVIDRA-e Slavko Jurić rekao je kako branitelji ovakve najave gledaju kao provokaciju. Kazao je i kako su prošle godine eliminirali neke najave polaganja vijenaca u Dunav i da se sad javlja neka nova udruga sa istim planom. - Ukoliko žele baciti negdje vijenac onda neka odu u Borovo selo i tamo bace vijenac za sve hrvatske žrtve koje su tamo pobijene. Ovo je čista provokacija - rekao je Jurić.

Predsjednik udruge Vedra Ranko Britvić kaže kako su oni ipak položili vijenac u Dunav u spomen na ubijene Srbe, ali ne u Vukovaru nego u Borovu selu. Prethodno su položili cvijeće i u spomen na 12 ubijenih hrvatskih redarstvenika. Kaže kako su od plana da polože vijenac u Dunav kod Vukovara na današnji dan odustali nakon razgovora s predstavnicima policije koji su im to sugerirali radi sigurnosnih razloga.

- Odabrali smo ovaj dan jer je i on dio obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i jer su i nevini ubijeni Srbi također žrtve. Nažalost, nije nam dozvoljeno i mogu reći kako se osjećam zgađeno i kao stranac u svojoj državi. Sad više nije provokacija samo neka kulturna priredba nego i diskretno u Dunav staviti vijenac – rekao je Britvić.

Dodao je i kako je kroz svoju višegodišnju policijsku karijeru svašta toga vidio i proživio kao i da je sramota da se zaborave nevino ubijeni ljudi. - Mislio sam kako je u Hrvatskoj problem živ Srbin, ali izgleda da nije lako biti niti mrtav Srbin – istakao je Britvić.

Kazao je i kako su prilikom posjete Vukovaru donirali određena sredstva za kupovinu igračaka za dječje vrtiće kao i da je među predstavnicima udruge VeDRA bio i jedan od zapovjednika Specijalne policije i bivši zatočenik logora Manjača.

Poslije održanog prosvjeda i informacije da je vijenac na kraju ipak položen u Dunav kod Borova sela, gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček rekao je kako se radi o čistoj provokaciji udruge koja nema nikakve veze s Vukovarom niti vukovarskim braniteljima. - Na moj zahtjev vukovarski Srbi su odustali od otvaranje izložbe „Srpkinja, heroina Velikog rata“ kao i od bacanja vijenca u Dunav jer smatraju da treba smiriti tenzije. To su ljudi koji žive ovdje i sad dolazi netko sa strane. Takva osoba nije dobro došla u Vukovar. Mi ovdje poslije 18. studenog trebamo ostati živjeti i raditi - rekao je Pavliček.

Podsjetimo kako je prošle godine također bio spreman prosvjed kojim bi se spriječilo da predstavnici Srpskog narodnog vijeća i SDSS-a polože vijenac u Dunav kod Vukovara u spomen na sve ubijene žrtve Vukovara. Na kraju su SNV i SDSS odustali, ali je vijenac položila udruga VeDRA. Tada je to prošlo jer nije bilo nikakvih najava za razliku od ove godine. Vijenac u spomen na sve žrtve u Dunav su ranijih godina polagali i predstavnici stranke Možemo.