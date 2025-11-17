Naši Portali
NEĆE OSOBNO SUDJELOVATI

Milanović objavio da je bolestan, u Vukovar i Škabrnju šalje svoje izaslanike

Susret dvojice predsjednika s predstavnicima mađarske manjine u Hrvatskoj
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
17.11.2025.
u 14:50

Predsjednik Republike Zoran Milanović boluje od akutne upale dišnog sustava

Predsjednik Republike Zoran Milanović neće osobno sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje zbog zdravstvenih tegoba, točnije zbog akutne upale dišnog sustava. Objavio je to Ured predsjednika te dodao kako će događajima prisustvovati njegovi izaslanici. 

"Na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u utorak 18. studenoga, u Vukovaru sudjelovati će izaslanici Predsjednika Republike Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika Republike i Marijan Mareković, savjetnik Predsjednika  za veterane Domovinskog  rata, a u Škabrnji izaslanici Predsjednika Republike Ivica Olujić, savjetnik Predsjednika za obranu i Bartol Šimunić, pročelnik Kabineta predsjednika", kažu iz Ureda. 
Franjevački samostan u Vukovaru koji je pretrpio veliku štetu u Domovinskom ratu
NH
Nebinarni hadezeovac
15:36 17.11.2025.

Znači, obljetnicu Vukovara će dočekati na istom mjestu kao i 1991.?

DO
DonQuijote
15:31 17.11.2025.

Vukovaritis u kombinaciji s razvaljenim nosem od prekomjerne upotrebe

Avatar Samodesno
Samodesno
15:06 17.11.2025.

Bolest Vukovaritis Chronicus koja ga hvata svake godine oko 18.11.

