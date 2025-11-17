Milanović objavio da je bolestan, u Vukovar i Škabrnju šalje svoje izaslanike

Predsjednik Republike Zoran Milanović neće osobno sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje zbog zdravstvenih tegoba, točnije zbog akutne upale dišnog sustava. Objavio je to Ured predsjednika te dodao kako će događajima prisustvovati njegovi izaslanici.

"Na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u utorak 18. studenoga, u Vukovaru sudjelovati će izaslanici Predsjednika Republike Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika Republike i Marijan Mareković, savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata, a u Škabrnji izaslanici Predsjednika Republike Ivica Olujić, savjetnik Predsjednika za obranu i Bartol Šimunić, pročelnik Kabineta predsjednika", kažu iz Ureda.