NEREDI NA MARŠU

Božinović o incidentima na prosvjedima: 'U Rijeci devet, a u Zadru dvoje uhićenih’

Zagreb: Ministar Davor Božinović dao je izjavu okupljenim medijima nakon sjednice Vlade
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Marina Hudoletnjak/Hina
01.12.2025.
u 23:42

Za Zadar i Rijeku opisao je različite uvjete - u Zadru je zbog rasporeda i širine ulica policiji bilo jednostavnije reagirati, dok se u Rijeci sve odvijalo na trgu.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u ponedjeljak da je zbog incidenata tijekom nedjeljnog prosvjeda "Ujedinjeni protiv fašizma" u Rijeci uhićeno devet osoba, a u Zadru dvije te je odbacio tvrdnje organizatora iz Rijeke da policija nije osigurala sigurnost građana. Ministar je uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a novinarima rekao kako u Zagrebu i Puli nije bilo ometanja prosvjeda, ali u Zadru i Rijeci jest, a to su uglavnom, koliko mu je poznato, činili maloljetnici. 

"U Rijeci je do sada devet osoba privedeno, u Zadru dvoje, ali ne znam detalje jer se stvari mijenjaju. To što netko upućuje kritike - policija se uvijek prilagođava okolnostima", naveo je Božinović. Za Zadar i Rijeku opisao je različite uvjete - u Zadru je zbog rasporeda i širine ulica policiji bilo jednostavnije reagirati, dok se u Rijeci sve odvijalo na trgu. "Uvijek je način postupanja, model kako policija radi stvar njihove taktike. Da ne rade svoj posao, onda sigurno ne bi bilo devetoro uhićenih", istaknuo je.

Upitan hoće li biti policijskog postupanja vezano za one koji su nosili jugoslavenske zastave i ćirilične natpise, Božinović je poručio kako nije bitno pismo, već ono što je napisano.

"Vidjet ćemo. Policija je izuzimala snimke i rade analitiku. Mislim da svako tko se danas poziva na bilo koji totalitarni režim, njegove insignije, ne može dobiti većinu među hrvatskim ljudima, mislim da je to svima jasno, ako nije, trebalo bi biti", zaključio je.

Ministra su novinari također upitali o istrazi oko Vjesnika, a Božinović je rekao kako nema novih saznanja. "Očevid je završen, sve je predano DORH-u i znamo da su podnesene prijave. Tako da će vam vijest o Vjesniku doći od DORH-a", pojasnio je.

Zagreb: Ministar Davor Božinović dao je izjavu okupljenim medijima nakon sjednice Vlade
