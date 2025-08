Božinović: Koncert je prošao bez incidenata, a gužve su bile neizbježne

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u utorak da je koncert pjevača Marka Perkovića Thompsona u Sinju prošao bez nekih ozbiljnijih incidenata, a da su prometne gužve bile očekivane. „Koncert u Sinju prošao je bez nekih ozbiljnijih incidenata , ono što je bilo očito na to je policija reagirala, mislim da je pet soba prevedeno i provodi se kriminalističko istraživanje”, kazao je Božinović u Kninu gdje sudjeluje na proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 30. obljetnice Oluje.

Što se tiče prometa, Božinović je dodao kako se od prvog dana komuniciralo da će to biti najveći izazov s obzirom na infrastrukturu koja teško može izdržati 150 tisuća ljudi, koliko ih je bilo prema procjenama organizatora i policije „Učinilo se stvarno sve osim što se nije poslušalo stvarno sve što se komuniciralo, a to je da posjetitelji dođu ranije. Ipak je gro ljudi išao na koncert u poslijepodnevnim satima, a imate jednu cestu koja s juga vodi prema Sinju i to je jednostavno fizički bilo dosta usporeno pa je koncert kasnio s početkom, a i odlazak posjetitelja s koncerta trajao do jutros”, rekao je.

FOTO Pogledajte kolone iz smjera Sinja prema Splitu, Drnišu i Kninu

Istaknuo je da je s obzirom na okolnosti policija učinila maksimalno moguće . "Ako imate imate situaciju parkiranih auta na cesti, a bilo je izričito upozoravano da se to ne čini , to automatski otežava i usporava promet", kazao je Božinović . Naglasio je kako je najvažnije da osim intervencija hitne medicinske službe i 11 bolnički zbrinutih posjetitelja nije bilo nekih većih ugroza za život.

„Možda smo nakon ovih situacija pametniji za neke buduće situacije, koliko sam mogao vidjeti ljudi su uživali u koncertu, a gužve su bile neminovne”, zaključio je ministar unutarnjih poslova napomenuvši da je u Sinj došlo oko 50 tisuća automobila i 15 puta više ljudi nego što Sinj ima stanovnika.