MINISTAR POTVRDIO

Božinović: Ide se prema smanjenju broja dana samoizolacije

Podsjetio je da je prvo samoizolacija bila 28 dana, pa 21, zatim se došlo do 14 dana, a sada se vode rasprave da to bude sedam dana, Francuska se priprema za to. Međutim, dodaje, to je sedam dana za one koji su zaraženi