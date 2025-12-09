Božićnicu očekuje tri četvrtine radnika, i to u prosjeku od 464 eura

Tri četvrtine zaposlenih očekuje božićnicu, a idealan iznos bio bi 592 eura, pokazalo je istraživanje tvrtke Alma Career Croatia, kod nas poznate po brendu MojPosao, provedeno među četristotinjak ispitanika. Lani su očekivanja bila i nešto veća, na božićnicu je računalo oko 86 posto zaposlenih, a na kraju ju je dobilo gotovo navlas isto koliko ih ove godine i s tim računa, njih 75 posto. Ove se godine, pak, većina od 90 posto nada isplati u novcu. I to u prosječnom iznosu od 464 eura, za 65 eura više nego lani. Preostali vjeruju da će to biti bon za kupovinu, odnosno neki poklon paket.

Najviše izgleda za božićnicu, vjeruju ispitanici, imaju zaposlenici u državnim tvrtkama i javnom sektoru. Konkretnije, božićnicu očekuje 83 posto zaposlenih u državnim poduzećima te čak 93 posto onih koji rade u javnim institucijama i upravi. NJihova oečkivanja vrte se oko iznosa od 355 do 368 eura, a najviše optimizma vlada u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu predviđaju prosječnu božićnicu od 514 eura. S druge strane, najmanje nade u primitak božićnice polažu radnici privatnih tvrtki u domaćem vlasništvu. Ali, i tu je prosječna očekivana svota dosta pristojna i iznosi 498 eura.

Inače, što je tvrtka veća, više je i optimizma. U velikim kompanijama čak 84 posto radnika računa na božićnicu, i to od 470 eura. U srednje velikim tvrtkama božićnicu očekuje 77 posto zaposlenika, a prosječan iznos koji radnici predviđaju je 394 eura. U malim tvrtkama, pak, na božićnicu računa tek 60 posto zaposlenih, i to od nešto skromnijih 394 eura. Otprilike trećina radnika, pri tom, božićnicu doživljava kao čin dobre volje poslodavca, ali većina od 68 posto smatra da je to pravo svakog zaposlenika na koje koje bi poslodavce trebalo i zakonski obavezati.

Kolika god božićnica bila, 39 posto zaposlenih potrošit će je na osnovne životne troškove, 25 posto će za taj novac kupovati blagdanske darove, deset posto će taj bonus usmjeriti u štednju, a osam posto u krpanje dugova. Preostalih desetak posto anketiranih time će sebi priuštiti sitnicu koju se inače ne može priuštiti.