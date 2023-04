Zašto Ukrajincima toliko trebaju borbeni avioni? Protuzračni sustavi nisu učinkoviti

Rusi u proteklih godinu dana rata u Ukrajini sve češće koriste navođene projektile. Koristili su ih u bombardiranju Harkiva, Sumija, Izjuma i Černihiva, ali i tijekom opsade Mariupolja. Danas, prema navodima ukrajinskih vlasti, Rusija navođenim raketama napada grad Herson i regije koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom. "Navođene avionske bombe su još jedno sredstvo koje koriste ruski teroristi da ubijaju ukrajinske civile. Neprijateljske zračne snage ih koriste na svim sektorima linije fronta, granatiraju civilnu infrastrukturu i ubijaju ljude", nedavno je na Telegramu napisao šef ureda ukrajinskog predsjednika Andriy Yermak.

Ranije su se takvi projektili koristili sporadično, ali sada se to događa gotovo svaki dan. Početkom travnja, ukrajinsko zrakoplovstvo je izvijestilo da Rusija dnevno duž cijele linije fronta ispaljuje i do 20 navođenih raketa. "Rusi bacaju sve više ovih bombi jer su njihove zalihe projektila već iscrpljene. Ostalo ih je jako malo, pa su prešli na jeftine avionske bombe", rekao je DW Jurij Ihnat, glasnogovornik ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, piše Deutsche Welle.

Što su navođene bombe?

Postoje dvije vrste navođenih ruskih avio-bombi, objašnjavaju ukrajinski stručnjaci. Prvi tip je UPAB-1500B, koji uključuje inercijalni satelitski navigacijski sustav. Navođena bomba je dizajnirana za napad na posebno čvrste ciljeve na zemlji ili vodi, kao što su armirano-betonska skloništa, zapovjedna mjesta, željeznički mostovi, ratni ili transportni brodovi. Ove bombe su ne tako davno razvili ruski inženjeri, ali prema mišljenju stručnjaka ne može biti govora o masovnoj upotrebi zbog izuzetno skupe proizvodnje.

Uglavnom ruska vojska sada u Ukrajini koristi stare, izvorno nenavođene visokoeksplozivne bombe tipa FAB, teške 500, 1000 ili 1500 kilograma. Prema riječima stručnjaka, one bi se pretvorile u navođene bombe jednostavnim postavljanjem starih FAB-ova s krilima i GPS-navigacijom. To ih čini vrlo preciznim oružjem. Ukrajinski vojni stručnjak Oleg Katkov ističe da je i to vrlo jeftino, odnosno da "preuređenje” ne bi dugo trajalo.

To potvrđuje i vojni stručnjak ukrajinskog Centra za sigurnosne studije "Dmytro Tymchuk”, Oleksandr Kovalenko. "Možete brzo proizvesti takve module za bombe, kojih u skladištima još uvijek ima mnogo". Prema njegovim riječima, Rusija još dugo može napadati Ukrajinu ovim starim sovjetskim bombama. Međutim, Kovalenko ističe da je kvaliteta navođenih avio-bombi loša, jer su krila jednostavno zavarena za stari komad željeza.

Nosači navođenih avionskih bombi mogu biti borbeni avioni tipa Su-30, Su-35, Su-24, Su-34 i jurišni helikopteri. Prema riječima Jurija Ihnata, ruski avioni su mjesec dana nakon početka invazije prestali letjeti na području pod kontrolom Ukrajine. Stoga Rusi mogu ispaljivati samo navođene bombe sa svog područja u blizini granice s Ukrajinom ili iz područja Ukrajine koje su privremeno pod ruskom kontrolom duž linije bojišta.

Značaj borbenih zrakoplova

"Ruski avioni mogu lansirati ove navođene bombe 50 do 70 kilometara duboko u područje pod kontrolom Ukrajine. Udaljenost ovisi od visine i brzine aviona i koliko blizu zrakoplov leti duž granice ili linije bojišnice. Ali oni ne lete do granice sami, jer znaju da mogu biti oboreni. Što se avion više penje, naše radarske stanice ga bolje detektiraju", naglašava glasnogovornik ukrajinskog ratnog zrakoplovstva.

Za obranu od ruskih navođenih bombi, Ukrajina trenutno koristi sovjetske protuzračne raketne sustave, posebno tip Buk ili S-300. Međutim, to je vrlo neučinkovito, jer je prilično teško projektilom pogoditi avionsku bombu. "Protuzračna raketa ne pogađa sam objekt, već eksplodira pored njega i probija ga gelerima", objašnjava Jurij Ihnat, ističući da su Ukrajini potrebni suvremeni sustavi protuzračne obrane, posebno Patriot i SAMP-T, tipovi za uništavanje navođenih projektila.

Stručnjaci kažu da Ukrajina nema dovoljno takvih sustava protuzračne obrane da pokrije cijelu liniju bojišnice ili granicu s Rusijom ili Bjelorusijom. Osim toga, ovi moderni sustavi se ne mogu postaviti blizu linije fronta, jer bi ih ruske trupe pokušale odmah uništiti – pa taman samo iz propagandnih razloga, naglašava Oleg Katkov, dodajući: „Ovo bi bio cilj broj jedan za Ruse. Bacili bi sve što imaju na Patriot sustav." On vjeruje da bi Rusi čak bili spremni žrtvovati svoje borbene zrakoplove samo da bi nanijeli značajan gubitak Ukrajini.

Ukrajinske želje

Prema mišljenju stručnjaka, moderni borbeni avioni F-16 mogu najbolje zaštititi Ukrajinu od navođenih bombi. "Bombe je jako teško pogoditi, pa je lakše uništiti sam nosač, odnosno ruske avione. Da bi uzvratila, Ukrajini su potrebni lovci četvrte generacije s borbenim radijusom većim od 1.000 kilometara, kao što su F-16 i višenamjenski borbeni avioni Eurofighter Typhoon i Rafale", kaže Oleksandr Kovalenko.

On je uvjeren da je nemoguće zaštititi pogranične regije i područja duž linije bojišnice od ruskih navođenih bombi sve dok Ukrajina nema odgovarajuće borbene letjelice.

VIDEO I Hrvatska se spominje u američkim dokumentima: Kako će donirani helikopteri stići do Ukrajine?