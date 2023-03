Ukrajinski partizani: Ubili smo ruskog dužnosnika; Rusi tvrde: Još 2018. NATO je obučavao Ukrajince

Žestoke borbe i dalje se vode oko Bahmuta, a Ukrajina to koristi kako bi kupila vrijeme i pripremila se za proljetnu ofenzivu. Sporazum koji omogućuje siguran izvoz žitarica iz ukrajinskih luka bit će produljen za 60 dana nakon 18. ožujka. Nakon tih 60 dana neka od strana može pokrenuti pitanje njegovog raskida. Pitanje (ne)obnove sporazuma utjecalo je na cijene kukuruza i pšenice na tržištima.

Tijek događaja:

8:47 - Budućnost Ukrajine ovisi o ishodu borbi na istoku zemlje, uključujući i u oko Bahmuta, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski govoreći o gradiću za koji se vodi žestoka bitka u trenutku kada Rusija pojačava svoju zimsku ofenzivu kako bi ga zauzela. Uništeni rudarski grad postao je glavni cilj ruskih snaga, a višemjesečne borbe za Bahmut pretvorile su se u najkrvaviju pješadijsku bitku u Europi od Drugog svjetskog rata.

"Vrlo je teško na istoku, vrlo bolno. Moramo uništiti neprijateljsku vojnu moć. I to ćemo učiniti", rekao je Zelenski u video poruci u ponedjeljak navečer.

Istovremeno, očekuje se da će Međunarodni kazneni sud (ICC) izdati uhidbeni nalog za ruske dužnosnike zbog deportiranja djece iz Ukrajine na silu i gađanja civilne inrastrukture, poziva se Reuters na svoj izvor. Rusija će zasigurno odbaciti te uhidbene naloge, no progon ratnih zločina mogao bi pojačati diplomatsku izolaciju ratnog pohoda u kojem je poginulo na tisuće civila.

Ukrajina i zapad tvrde da je Rusija počinila "zločine protiv čovječnosti" ciljajući civile i civilnu infrastrukturu, no Rusija to odlučno odbacije. Konstantin Kosjačjov, zamjenik predsjednika gornjeg doma ruskog parlamenta je rekao da je ICC "instrument neokolonijalizma u rukama zapada" te da ICC nema nadležnost nad Rusijom od kada se zemlja povukla iz tog suda 2016.

Moskva također odbacuje optužbe za prisilno preseljenje Ukrajinaca. Ona nikada nije skrivala da je tisuće ukrajinske djece odvela u Rusiju u sklopu humanitarne akcije kako bi zaštitila siročad i napuštenu djecu u zoni sukoba.

Ukrajina kaže da se tisuće deportirane ukrajinske djece usvajaju u ruske obitelji, smještaju u kampove i sirotišta, daju im ruske putovnice i odgajaju ih da odbace ukrajinsko državljanstvo. Povelja UN-a o genocidu definira "prisilno preseljenje djece jedne skupine u drugu" kao jednu od pet radnji koja se može sudski goniti kao genocid.

Rusija je, međutim, na pragu jednog dugoočekivanog diplomatskog postignuća. Reuters iz više izvora doznaje da bi kineski predsjednik Xi Jinping morao posjetiti Rusiju već sljedeći tjedan. Kineska i ruska strana za sada ništa ne komentiraju.

Što se situacije na bojištu tiče, Ukrajina je u ponedjeljak priopćila da odolijeva napadima kod Kremine, sjeverno od Bahmuta.

"Prije dva do tri tjedna borbe su bile na vrhuncu, sada se malo smirilo", rekao je Mhailo Anest, 35-godišnji bolničar. "Puno je topničke i minobacačke vatre", dodao je.

Rusija smatra da bi zauzimanje Bahmuta otvorilo put prema ostalim gradovima i naposljetku zauzimanju cijelog Donjecka, dok Ukrajina nastavlja braniti taj grad kako bi izmorila rusku vojski i pripremila protuofenzivu, No, nisu svi vojni analitičari uvjereni da je to dobra strategija za Ukrajinu.

"Imamo informaciju da Ukrajina u Bahmut šalje rezerviste koji su prošli obuku u zapadnim zemljama, no imamo gubitke među rezervistima koje smo namjeravali iskoristiti za protuofenzivu", rekao je ukrajinski vojni analitičar Oleh Zhdanov. "Tu bismo mogli izgubiti sve što smo htjeli upotrijebiti za protuofenzivu", dodao je.

Vojni povjesničar Roman Ponomarenko je rekao da je prijetnja da se grad nađe u okruženju "vrlo realna" te da se ništa strašno ne bi dogodilo da Ukrajina povuče svoje snage. "Ako nas okruže, izgubit ćemo ljudstvo i opremu", rekao je Ponomarenko.

8:07 - Još 2018. instruktori iz zemalja NATO-a, koji govore engleski i poljski jezik, proveli su posebnu minsko-eksplozivnu obuku ukrajinskog vojnog osoblja, sličnu onoj potrebnoj za izvođenje terorističkih napada na civile, a čije su vještine koristili teroristi u Sjevernom Kavkazu, rekao je ruski zaposlenik agencije za provođenje zakona za RIA Novosti , komentirajući fotografije i videozapise s pametnih telefona ukrajinskih vojnika ubijenih u DPR-u, koji su dostupni agenciji.

Prema sugovorniku agencije, jedan od telefona pronašao je borac s putovnicom na ime Volodymyr Varga, rođen 1990., tijekom napada na jedno od uporišta ukrajinskih trupa u Mariinki, gdje se sada vode borbe. Fotografija i videi navodno su snimljeni u jesen 2018. godine. Foto i video snimci navodno pokazuju da Ukrajince posebnim vještinama podučavaju instruktori na poljskom i engleskom jeziku, a posebno im pokazuju kako pretraživati ​​automobile, kako od improviziranih materijala sastaviti improvizirane eksplozivne naprave. Na fotografijama je vidljivo da se nastava održavala na vojnom poligonu Yavoriv u regiji Lavov.

"Ovi vojnici obučavani su u jesen 2018. u međunarodnom središtu za obuku... Ove vojnike obučavali su instruktori na poljskom jeziku, instruktori koji govore engleski. Održali su različite satove iz taktike, medicine, specijalne inženjerijske obuke. Obuka iznad prosjeka nije obična obuka kombiniranog naoružanja, već obuka specijalnih jedinica. To su napadi na razne zgrade, napadi na uporišta, automobile, pretresi automobila, zarobljavanje neprijateljskog vojnog osoblja i razne druge teme", objasnio je ruski sigurnosni dužnosnik za RIA Novosti.

8:00 - Partizanska skupina Atesh tvrdi da je u ponedjeljak nešto iza ponoći ubila zamjenika načelnika vojne uprave Nove Kakhovke. U objavi uz telegram grupe, tvrdi se da je detonirala bombu usmrtivši dužnosnika dok se približavao svom automobilu ispred kafića na Aveniji Pobedy i da nitko od civila nije ozlijeđen. Tvrdnje nisu provjerene.

Atesh je partizanska skupina koja djeluje u dijelovima okupirane Ukrajine, sastavljena od Ukrajinaca, Krimskih Tatara i Rusa od rujna 2022. Prethodno je preuzela odgovornost za brojne značajne napade na rusko osoblje u okupiranoj Ukrajini, uključujući napad automobilom bombom 10. veljače u području Nove Kakhovke u kojem su poginula dva ruska vojnika, a dva su ranjena.

7:28 - Ruske snage su postigle "marginalne" uspjehe u nekoliko dijelova Ukrajine prema najnovijoj analizi Instituta za proučavanje rata (ISW). Sjeveroistočno od Kupjanska, činilo se da su ruske snage napredovale istočno od Siverska. Međutim, ISW kaže da ruske snage nisu uspjele izvršiti okretanje oko Bahmuta unatoč daljnjem napredovanju u tom području. Vojni blogeri povezani s Wagnerovom grupom nagađali su da organizacija pokušava proširiti svoje krilo zapadno od Bahmuta do vodenog kanala Siversky Donetsk-Donbas kako bi stvorila "umjetno operativno okruženje".

Isti ti komentatori također su bili zabrinuti zbog nagomilavanja ukrajinskih trupa i opreme koji bi mogli signalizirati protunapad za razbijanje Wagnerove blokade grada i širu ofenzivu na cijeloj bojišnici.

2/ Russian forces have made marginal territorial gains northeast of #Kupyansk as of March 13. Geolocated footage posted on March 13 shows that Russian forces advanced south of Hryanykivka (17km northeast of Kupyansk). pic.twitter.com/ZvQcwSWrqF