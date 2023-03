Šef Wagnera otkrio novi plan za svoju plaćeničku vojsku; Traje žestoka bitka za Bahmut

Ukrajina i Rusija tvrde da su stotine neprijateljskih vojnika ubijene u borbama za Bahmut. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je čak 210 ukrajinskih vojnika poginulo u širem dijelu bojišnice u Donjecku. Prema Institutu za proučavanje rata, ruske snage u subotu nisu napredovale u Bahmutu.

Tijek događaja:

7:48 - Situacija oko Bahmuta i dalje je teška, ali ukrajinske snage odbijaju sve ruske pokušaje zauzimanja grada, rekao je zapovjednik kopnenih snaga general pukovnik Oleksandr Sirskij u ponedjeljak. "Sve neprijateljske pokušaje zauzimanja grada odbili smo topništvom, tenkovima i drugim vatrenim oružjem", rekao je.

Sirskij je rekao da ruska plaćenička skupina Wagner "napada iz nekoliko smjerova pokušavajući proboj naših obrambenih linija i napredovati prema središnjem dijelu grada". Reuters nije mogao neovisno provjeriti to izvješće.

Neki vojni stručnjaci doveli su u pitanje smisao nastavka obrane grada, ali je Sirskij rekao da to pomaže da se dobije vrijeme u pripremama za protuofenzivu. "Pravi heroji sada su branitelji koji drže istočnu bojišnicu na svojim plećima i nanose najveće moguće gubitke, ne štedeći ni sebe ni neprijatelja", rekao je Sirskij u subotnjem priopćenju.

"Potrebno je kupiti vrijeme za stvaranje zaliha i pokretanje protuofenzive koja nije daleko."

U videu objavljenom u subotu Jevgenij Prigožin, šef ruske plaćeničke skupine Wagner, rekao je da su njegove snage blizu administrativnog središta grada. Stojeći na krovu visoke zgrade u, kako se tvrdi, Bahmutu Prigožin je pokazivao prema zgradi u daljini. “To je zgrada gradske uprave, ovo je centar grada”, rekao je u punoj ratnoj opremi. "Udaljena je kilometar i dvjesto metara". Govoreći dok je topništvo tutnjalo u pozadini Prigožin je rekao da je sada najvažnije dobiti više streljiva od vojske i "krenuti naprijed".

Wagner je predvodio ofenzive na gradove u istočnoj Ukrajini, uključujući Bahmut. Obje strane pretrpjele su velike gubitke.

Britanska vojna obavještajna služba rekla je da rijeka Bahmutka u središtu grada sada označava liniju bojišnice.

"Ukrajinske snage drže zapadni dio grada i srušile su ključne mostove preko rijeke, koja ide u smjeru sjever-jug kroz otvoreni prostor širine 200 do 800 metara", priopćilo je britansko ministarstvo obrane.

"To je područje postalo zona ubijanja, što ga vjerojatno čini velikim izazovom za Wagnerove snage koje pokušavaju nastaviti svoj frontalni napad prema zapadu."

Moskva kaže da bi zauzimanje Bahmuta napravilo rupu u ukrajinskoj obrani i predstavljalo bi korak prema zauzimanju cijele industrijske regije Donbas, glavne ruske mete.

7:33 - Ukrajinske snage odbile su 102 napada u prošlom danu prema najnovijim informacijama Glavnog stožera oružanih snaga Ukrajine. U svom posljednjem ažuriranju, navodi se da su ruske snage nastavile ofenzivne operacije u regijama Lymanski, Bakhmutsky, Avdiivskyi, Marinskyi i Shakhtarskyi pravci. Oko Kupjana i Limanska, ruske snage nastavile su s pokušajima proboja ukrajinske obrane napadima u nekoliko područja i topničkim granatiranjem.

U ažuriranju se također tvrdi da ruske snage "nastavljaju pljačkati privremeno osvojene teritorije".

7:14 - Najmanje jedna osoba ozlijeđena je u južnoj ruskoj regiji Belgorod koja graniči s Ukrajinom nakon što je protuzračna obrana u ponedjeljak oborila četiri projektila, rekao je guverner Vjačeslav Gladkov na svom Telegram kanalu.

“Naš sustav protuzračne obrane aktiviran je u Belgorodu i Belgorodskoj oblasti. Oborena su četiri projektila. Razmjeri štete na terenu se razjašnjavaju. Već se zna da je jedna osoba ranjena”, stoji u objavi. “Ekipa hitne pomoći upućena je na mjesto događaja. Također postoji šteta od krhotina projektila u dvije privatne kuće", kazao je. Gladkov nije spomenuo izvor projektila.

Vlasti u Belgorodu, koji graniči s ukrajinskom regijom Harkiv, izvijestile su o više napada otkako je Rusija prošle godine započela invaziju svog susjeda punog opsega.

Ukrajina je prethodno odbila komentirati napade unutar Rusije.

6:54 - Sukob između ruskog Ministarstva obrane i financijera Wagner grupe Jevgenija Prigožina vjerojatno je dosegao vrhunac jer su tisuće boraca poginule u borbama u Bahmutu. Prema analizi Instituta za proučavanje rata (ISW), rusko Ministarstvo obrane (MoD) "trenutačno daje prioritet eliminaciji Wagnera na bojištima u Bahmutu" za koje zaključuje da usporava njegovo napredovanje u tom području.

Rečeno je da je sukob započeo kada je Prigožin vodio "nemilosrdnu kampanju klevete" protiv visokih osoba u ruskoj vojsci, uključujući ministra obrane Sergeja Šojgua i načelnika ruskog Glavnog stožera Valerija Gerasimova.

Sada kada skupina nije uspjela pokazati napredak, vjeruje se da dužnosnici ruskog Ministarstva obrane “iskorištavaju priliku da namjerno potroše i elitne i osuđene Wagnerove snage u Bahmutu u nastojanju da oslabe Prigožina i skrenu s kolosijeka njegove ambicije za većim utjecajem u Kremlju.”

Ruski predsjednik Vladimir Putin vjerojatno je spriječio rusko Ministarstvo obrane da izravno napadne Prigožina, ali je umjesto toga stvorio uvjete u kojima je rusko vojno vodstvo moglo ponovno preuzeti više ovlasti. Takvi su uvjeti vjerojatno ugrozili Prigožina, koji je počeo intenzivirati svoju kritiku ruskog Ministarstva obrane i dodatno produbio sukob između Wagnerovih snaga i vojnog vodstva.

