Krenula bitka svih bitaka u Iranu: Apachei napadaju Hormuški tjesnac

Iran pokrenuo nove napade na zemlje Zaljeva

Raste broj mrtvih u Iranu

9:55 - SAD i Izrael već su pokrenuli ofenzivu u Hormuškom tjesnacu koristeći niskoleteće mlaznjake i helikoptere Apache, izvijestio je Wall Street Journal. Napadi su usmjereni na suzbijanje malih iranskih brodova i borbenih dronova. Više od 120 iranskih ratnih plovila oštećeno je ili uništeno u napadima, rekao je američki ministar obrane Pete Hegzeth.

Pentagon očito provodi plan za smanjenje prijetnje koju predstavljaju iranski brodovi, mine i rakete u tjesnacu. To bi trebalo učiniti plovidbu sigurnijom. SAD bi tada mogao slati brodove kroz tjesnac i pratiti tankere kroz Hormuški tjesnac.

06:40 - Kuvajtska naftna korporacija izjavila je da je rafineriju nafte Mina Al-Ahmadi ponovno u petak ujutro napalo nekoliko dronova, što je izazvalo požar u nekim jedinicama, izvijestila je Kuvajtska novinska agencija (KUNA). Prva izvješća sugeriraju da u napadu, koji je uzrokovao zatvaranje nekoliko jedinica, nije bilo ozlijeđenih. Vatrogasci su pokušavali staviti požar pod kontrolu, prema novinskoj agenciji.

Rafineriju nafte Mina Al-Ahmadi, koja se nalazi oko 40 kilometara južno od glavnog grada Kuvajta, također je u četvrtak pogodila dron. To se dogodilo nakon što su kuvajtske oružane snage izjavile da protuzračna obrana zemlje reagira na "prijetnje neprijateljskim raketama i dronovima", piše CNN.

06:20 - Američka novinska agencija za ljudska prava (Hrana) objavila je ažuriranje o broju poginulih u Iranu, koji je, kako navodi, dosegao 3186 ljudi od početka rata 28. veljače.

Od poginulih, 1394 su civilne žrtve, uključujući najmanje 210 djece, navodi Hrana. 1153 su vojni žrtvi, dok je 639 smrtnih slučajeva još uvijek neutvrđeno.

06:15 - Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Saudijska Arabija i Bahrein prijavili su napade raketama i dronovima u posljednjih nekoliko sati. Ministarstvo obrane UAE-a kaže da trenutno odgovara na prijetnje iz Irana te je građanima reklo da bi mogli čuti sustave protuzračne obrane koji presreću napade. Kuvajt je također upozorio na eksplozije kao rezultat svog sustava protuzračne obrane i zamolio građane da se pridržavaju sigurnosnih uputa vlasti. Ministarstvo obrane Saudijske Arabije izvijestilo je o presretanju i uništenju još pet dronova u istočnoj regiji zemlje. Ministarstvo unutarnjih poslova Bahreina zamolilo je stanovnike da se upute na najbližu sigurnu lokaciju nakon što su se aktivirale sirene. Kasnije su dužnosnici rekli da je napad rezultat "iranske agresije" i da su šrapneli koji su pali uzrokovali požar u skladištu, javlja BBC.