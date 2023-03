Putinova propagandistica: Nismo u ratu s Ukrajinom, porazili smo ih nakon 3 dana. Ratujemo s NATO-om

U emisiji ruske državne televizije Russia 1 propagandistica i novinarka Margarita Simonjan ponovno je, prema retorici Vladimira Putina, napala NATO, navodeći kako se ''trenutno odvija sukob Rusije i NATO-a na teritoriju Ukrajine''.

Isječak njene izjave objavio je Anton Geraščenko, ukrajinski savjetnik ministarstva unuttarnjih poslova. Simonjan se na televiziji dotaknula i Bahmuta kojeg je nazvala 'Artemivskom', naziva koji se za taj grad koristio u sovjetsko vrijeme, objasnio je Geraščenko.

VIDEO Dokumentarac "Ukrajina: Godinu dana poslije"

''Neki ljudi trenutnu situaciju zovu specijalnom vojnom operacijom, neki ratom. Ja osobno ne vidim razliku. Moramo razumIjeti s kim smo u ratu. Nismo u ratu s Ukrajinu, ona sama je bila poražena u prva dva, tri dana kada smo opkolili Gostomel i kada smo u potpunosti razoružali Ukrajinu tako što smo im uništili sve glavne vojne snage'', započela je Simonjan.

Russian propagandist Simonyan says that Russian victory in Bakhmut (she calls the city its Soviet name - Artemivsk) will be a big victory over NATO. pic.twitter.com/i9ra9R4j5N