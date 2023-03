Moćnici najbliži Kremlju pod strogim ograničenjima: Britanski obavještajci otkrili koji je razlog tome

Ruske snage su postigle "marginalne" uspjehe u nekoliko dijelova Ukrajine prema najnovijoj analizi Instituta za proučavanje rata (ISW). "Budućnost Ukrajine ovisi o ishodu borbi na istoku zemlje, uključujući i u oko Bahmuta", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Uništeni rudarski grad postao je glavni cilj ruskih snaga, a višemjesečne borbe za Bahmut pretvorile su se u najkrvaviju pješadijsku bitku u Europi od Drugog svjetskog rata.

Tijek događaja:

8:41 - Ruski dužnosnici podvrgnuti su "sve strožim ograničenjima putovanja u inozemstvo" od invazije na Ukrajinu, prema britanskoj obavještajnoj službi. Oni koji su najbliži centru moći pod strožim su ograničenjima, a dužnosnicima Kremlja zabranjena su sva međunarodna putovanja u slobodno vrijeme."Mjere su vjerojatno osmišljene kako bi spriječile bijeg ili prebjeg dužnosnika koji su sve nezadovoljniji", priopćilo je britansko ministarstvo obrane.

Pojavila su se brojna izvješća o napetostima unutar Kremlja i nezadovoljstvu među dužnosnicima o tome kako se vodi rat u Ukrajini. Ministarstvo obrane priopćilo je da su ograničenja putovanja prvotno pooštrena nakon što je Rusija anektirala Krim 2014., ali su mjere dodatno proširene.

"Postoji realna mogućnost da će se, kako se sekuritizacija ruske države nastavlja, ograničenja putovanja postrožiti za sve veći broj zaposlenika u javnom sektoru", dodaje se u ažuriranju.

8:12 - Rusija je pozvala SAD da prekine 'neprijateljske letove', nakon sudara ruskog borbenog zrakoplova s američkim dronom MQ-9 Reaper za koji je Pentagon rekao da je obavljao rutinski let, javlja AFP .

Nakon incidenta s američkim dronom iznad Crnog mora, ruski veleposlanik u Washingtonu Anatolij Antonov nazvao je neprihvatljivim američke vojne aktivnosti u neposrednoj blizini ruskih granica.

