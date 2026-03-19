Hrvatski stručnjak: Da biste krenuli na Iran, trebate barem milijun vojnika i mjesec dana za koncentraciju snaga

Vojni analitičar Robert Barić u emisiji Agenda: Svijet upozorio je da suvremeni sukobi, unatoč intenzivnoj uporabi dronova i projektila, nemaju jasno definirane završnice ni realne izglede za brzo okončanje. Govoreći o iranskim bespilotnim letjelicama Shahed, istaknuo je njihovu ključnu prednost – jednostavnost i nisku cijenu u odnosu na skupe sustave obrane. „Jedan Shahed košta 20 do 50 tisuća dolara, dok jedan presretač sustava Patriot stoji i do četiri milijuna dolara, to je jako neracionalno,” rekao je.

Ponovno se, dodaje, aktualizira ideja o presudnoj ulozi zračne nadmoći, ali povijest takvu tezu ne potvrđuje. „Ponovno se javlja ideja da se može pobijediti korištenjem zračne moći. To je zamamna ideja, ali nijedan sukob to do sada nije potvrdio, pa neće ni ovaj,” naglasio je za HRT.

Analizirajući Bliski istok, Barić odbacuje mogućnost ozbiljne kopnene operacije protiv Irana zbog iznimnih logističkih zahtjeva. „Da biste krenuli na Iran, trebate barem milijun vojnika i mjesec dana za koncentraciju snaga,” istaknuo je. „U operacijama poput Desert Storma trebalo je pet do šest mjeseci pripreme. Danas za to nema ni volje ni kapaciteta,” naglasio je. Bez kopnene komponente, smatra, nema stvarnog pritiska na Iran, no takav scenarij trenutačno nije izvediv. Dodatni problem vidi u nedostatku jedinstvene strategije ključnih aktera. „Ne postoji jedinstvena strategija ni na američkoj ni na iranskoj strani,” poručio je.

Kritizira i američki pristup smjene vodstva kao rješenja. „Ideja da se dekapitacijom vodstva može riješiti problem potpuno je nerealna - Iran nije Venezuela,” dodao je. Izraelsku strategiju opisuje kao dugoročnu i maksimalističku. „Izraelski cilj je neutralizirati Iran pod svaku cijenu, bez obzira na posljedice,” rekao je.

S druge strane, Iran koristi metode koje mu najviše odgovaraju. „To je strategija horizontalne eskalacije i asimetričnog ratovanja,” kazao je. „I dalje imaju dovoljno balističkih projektila i velik broj dronova koje mogu proizvoditi praktički kućnom radinosti,” dodao je. „Umjesto da se fokusiraju samo na Izrael, šire rat na cijelu regiju,” poručio je.

Komentirajući rat u Ukrajini, Barić naglašava visoku učinkovitost protuzračne obrane. „Kod masovnih napada od 400 do 800 dronova i desetaka projektila, uspješnost presretanja od 70 do 90 posto je fantastična,” istaknuo je. No upozorava na sve veću ovisnost o zapadnoj pomoći i kašnjenja u isporukama. „Već sada se odgađaju isporuke sustava, ne samo Ukrajini nego i drugim saveznicima,” rekao je.

Ukrajinska strana, ističe, pokazuje značajnu taktičku prilagodljivost. Cilj je, prema njegovoj procjeni, iscrpljivanje protivnika. „Cilj je nanijeti Rusiji oko 50.000 gubitaka mjesečno kako bi se onemogućilo popunjavanje snaga,” istaknuo je. „To su strahovito veliki gubici i taj sustav polako puca,” rekao je. Na bojištu se istodobno mijenja dinamika. „Linija bojišta nije nestala, ali je postala vrlo fluidna,” istaknuo je. „Oko 20 kilometara u oba smjera od linije bojišta postalo je izuzetno opasno, vi to formalno držite, ali ne kontrolirate,” kazao je.

Zaključno, procjenjuje da rat u Ukrajini ulazi u dugotrajni zastoj. „Sukob u Ukrajini ide prema zamrznutoj fazi, jer nijedna strana ne može napraviti odlučujući pomak,” poručio je. „Bez kopnene opcije i jasnog cilja, ovaj sukob može trajati mjesecima,” dodao je. Opća poruka njegove analize jest da tehnološki napredak mijenja način vođenja rata, ali ne i njegovu suštinu – bez jasne strategije i političke volje sukobi se pretvaraju u dugotrajne i neodlučene konflikte.