Zbog rata u Ukrajini na kušnji stoljeća švicarske neutralnosti: Koju stranu će odabrati

Agresija Rusije na Ukrajinu ušla je u drugu godinu i ona ne samo da traje nego se i dodatno rasplamsava. Tijekom protekle godine brojne zemlje svijeta su zauzele svoj stav. Većina njih stoji uz Ukrajinu te ukrajinskoj vojsci otvoreno šalje velike količine naoružanja. S druge strane tu su i države koje stoje iz Rusije. Ali tu je i jedna Švicarska koja zadržava svoj status neutralnosti te ne želi slati naoružanje Ukrajini. Švicarska se stoljećima i kroz dva svjetska rata uspjela držati neutralnosti te je to stajalište koje podržava 90 posto stanovnika ove bogate europske države. Upravo se o tome vodi rasprava u Švicarskoj ali i tome što zapravo neutralnost uopće znači u ovoj novoj eri rata za Europu.

Pisao je o tome i New York Times podsjećajući kako Švicarska ima industriju oružja koja proizvodi prijeko potrebno streljivo za neka oružja koja su Europljani isporučili Ukrajini kao i neke od glavnih borbenih tenkova Leopard 2 koje su obećali. S druge pak strane su stroga pravila Švicarske o tome kamo to oružje može ići. New York Times podsjeća na zakon koji zabranjuje bilo kojoj naciji koja kupuje švicarsko oružje da ga šalje strani u sukobu, poput Ukrajine.

- Biti neutralna država koja izvozi oružje ono je što je dovelo Švicarsku u ovu situaciju. Švicarska želi izvoziti oružje kako bi poslovala, želi uspostaviti kontrolu nad tim oružjem i također želi biti dobar momak. Ovdje naša zemlja sada posrće – rekao je profesor međunarodnog prava na Sveučilištu u Zürichu Oliver Diggelmann.

Nedozvoljavanje izvoza oružja kao i stav oko sankcija Rusiji neke države Europe danas vide kao švicarsko oklijevanje te ukazuju da ova država ne čini dovoljno u toj borbi. U isto vrijeme podsjećaju i na švicarske banke koje su desetljećima poznate po tajnosti ali i koje su se isto tako u više navrata optuživale za pranje novca. New York Time prenio je i riječi visokog zapadnog dužnosnika, koji je želio ostati anoniman jer je pregovarao sa Švicarcima, koji je rekao da status quo ostavlja kod zapadnih diplomata osjećaj da Švicarska teži "neutralnosti ekonomske koristi".

-Svi znaju da ovo šteti Švicarskoj. Cijeli EU je iznerviran. Amerikanci su uzrujani. Ogorčenost dolazi i od Rusa. Svi znamo da nas to boli. Ali to pokazuje koliko je to uvjerenje u neutralnost duboko u našim glavama – rekao je povjesničar sa Sveučilišta u Bernu Sacha Zala.

Kako se navodi u tekstu New York Timesa za povjesničare je neutralnost Švicarske imala mnogo više veze s vođenjem rata nego s njegovim izbjegavanjem. Podsjećaju kako su od srednjeg vijeka do ranog modernog doba, tada osiromašeni alpski kantoni koji čine današnju Švicarsku, iznajmljivali plaćenike u ratovima diljem Europe. Švicarska se neutralnost počela formalizirati nakon Napoleonovih ratova kada su se europske sile složile da može stvoriti tampon između regionalnih sila. Osnova današnje neutralnosti Švicarske donesena je Haškom konvencijom iz 1907. godine.

Prema navodima pristaša švicarske industrije oružja ova grana industrije nema većeg gospodarskog utjecaja na zemlju jer zapošljava oko 14.000 ljudi te čini manje od 1 posto BDP-a. Međutim, u isto vrijeme ona je ključna za oružanu neutralnost.

-Oružana neutralnost treba vojnike, oružje, opremu i industriju oružja. Naša neutralnost mora biti naoružana, inače je beskorisna. Švicarska obrambena industrija ovisi o izvozu i bez njega ne bi mogla preživjeti – rekao je za New York Times član konzervativne Švicarske narodne stranke Werner Salzmann.

A, koliko je sve to povezano govori i primjer Njemačke. Naime, švicarska tvrtka Oerlikon - Bührle jedini je proizvođač streljiva za samohodni protuzračni top Gepard kakvih je Njemačka na desetke poslala u Ukrajinu. Švicarci su do sada blokirali njemačke napore da kupi svježe streljivo.

U međuvremenu švicarski Slobodni demokrati osmislili su zakonsku rupu koju je većina zakonodavaca se, prihvatila. Naime, shodno njoj dopušteno je zemljama koje dijele demokratske vrijednosti Švicarske da ponovno izvoze oružje proizvedeno u Švicarskoj. Međutim, prošli tjedan Švicarska narodna stranka, koja je najveća u parlamentu, odbacila je prijedlog zakona smatrajući ga previše usmjerenom prema Ukrajini i samim tim kršenjem neutralnosti. Švicarski zakonodavci od tada su skupili šest protuprijedloga ali niti jedan od njih ne omogućuje da švicarsko oružje stigne u Ukrajinu u roku od godinu dana.

- Švicarska si više ne može priuštiti ignoriranje ove frustracije. Ugrađeni smo u zapadna partnerstva i to ne u smislu obvezujućeg NATO saveza već zato što je Zapad mjesto gdje se dijele naše vrijednosti. To ne znači da nismo neutralni ali ne bismo trebali blokirati pomoć među zapadnim zemljama - rekao je za New York Times demokrat Thierry Burkart.

Oglasio se i švicarski konzervativni zastupnik Walter Wobmann koji je rekao kako postoje samo dvije mogućnosti. - Možeš li biti napola trudna? Možete samo biti trudni ili ne. Ili smo neutralni i idemo s tim do kraja. Ili idemo u savez,” poput NATO-a. Koji je? Švicarska mora odlučiti – istakao je Woobman.

Treba napomenuti i kako je od početka ruske invazije na Ukrajinu Švicarska zamrznula 7,5 milijardi švicarskih franaka, odnosno oko 8 milijardi dolara, ruske imovine. Kako se navodi to je zapravo mali udio ukupne ruske imovine u ovoj državi. Naime, švicarsko ministarstvo gospodarstva kaže da vrijednost ruske imovine u Švicarskoj iznosi oko 49,3 milijarde dolara dok neki europski dužnosnici sumnjaju da bi ukupni iznos mogao biti i oko 200 milijardi dolara.

