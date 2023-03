Srpski ministar: Vrijeme je da uvedemo sankcije Rusiji, Srbija je pod 'strahovitim pritiskom'

PROPALA AMERIČKA BANKA SVB

'Panika vlada i dalje, danas i u Europi. Moguće je da će to osjetiti i neki hrvatski startupovi'

"Panika vlada i dalje, danas i na burzama u Europi, malo veće banke gube čak i do osam posto vrijednosti. To će imati popriličan utjecaj na globalnu start-up scenu i globalne startup kompanije, dijelom čak možda i na naše. Prema nekim neslužbenim informacijama, nekoliko naših start-upa je imalo depozite u SVB-u, ali to još nije provjerena informacija", kaže Pili.