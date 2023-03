Američki izvori o pravom stanju ukrajinske vojske: Imaju li snage za veliku proljetnu ofenzivu?

Krajem veljače invazija Rusije na Ukrajinu ušla je u drugu godinu. U proteklih godinu dana poginulo je na desetke tisuća vojnika i civila s obje strane, još više ih je ranjeno, a materijalna šteta se ne može niti procijeniti. Što je najgore rat se nastavlja u svojoj punoj žestini i nitko niti ne nazire kada bi moglo doći do kraja ovoga krvavoga rata na tlu Europe.

U isto vrijeme The Washington Post napravio je analizu stanja u ukrajinske vojske uzimajući u obzir sve što se događalo tijekom dosadašnjih sukoba. Prema toj analizi kvaliteta ukrajinske vojske u odnosu na Rusiju je degradirana, a osnovni razlog tome su veliki gubitci. Naime, u preko godinu dana rata ukrajinska vojska izgubila je veliki broj svojih iskusnih profesionalaca koji su bili na prvim crtama bojišnice. Mnogi od njih su poginuli, a još više ih je ranjeno. Sve to dovodi i do toga da neki ukrajinski dužnosnici dovedu u pitanje spremnost Kijeva da pokrene toliko najavljivanu proljetnu ofenzivu koja bi, kako se najavljuje, trebala dovesti do toga da se sada okupirani dijelovi Ukrajine oslobode.

Prema procjenama američkih i europskih dužnosnika u godinu dana rata ubijeno je ili ranjeno više od 120.000 ukrajinskih vojnika. Točna brojka se ne zna jer Ukrajina čak i od saveznika skriva svoje gubitke. Problem je što su to većinom bili obučeni i spremni vojnici koji su se već prekalili u ratu. U isto vrijeme gubitci ruske vojske su, kako govore procjene, još veći. Kako god iskusne ukrajinske vojnike i profesionalce koji su poginuli ili ranjeni zamijenili su neiskusni novaci što je promijenilo i profil ukrajinskih snaga. Pri tome ukrajinska vojska ima problem i s osiguravanjem dovoljnih količina oružja, streljiva i druge vojne opreme. Dodatni problem je i njihova neobučenost.

O svemu tome za The Washington Post govorio je i zapovjednik bataljuna u 46. Zračno – jurišnoj brigadi koji se predstavio kao Kupol. - Vojnik koji je preživio šest mjeseci borbe i vojnik koji je došao s poligona dva su različita vojnika. To je nebo i zemlja – rekao je Kupol. Kaže i kako je u njegovoj postrojbi samo nekoliko vojnika s borbenim iskustvom jer su svi oni stariji već mrtvi ili su ranjeni. Međutim, i pored toga Kijev i dalje najavljuje veliku proljetnu ofenzivu koja bi trebala započeti krajem travnja ili početkom svibnja. U isto vrijeme se i ukrajinski novaci obučavaju u zemljama NATO-a kako bi bili profesionalni vojnici spremni za rat. Zapovjednik Kupol kaže kako se uvijek vjeruje u čudo te da će proljetna ofenziva biti masakr s mnoštvom mrtvih ili će to biti profesionalna protuofenziva nadajući se da će obuka ukrajinskih novaka dati konkretne rezultate.

- Stanje ukrajinskih snaga ne umanjuje naš optimizam u pogledu nadolazeće protuofenzive. Ne mislim da smo iscrpili svoj potencijal. Mislim da u svakom ratu dođe vrijeme kada morate pripremiti nove kadrove, što se upravo događa – rekao je šef ureda predsjednika Ukrajine Andriy Yermak. U tekstu se prenose riječi i neimenovanog dužnosnika ukrajinske Vlade koji je rekao kako je broj tenkova koji su isporučeni Ukrajini simboličan u odnosu na obećanja koja su dolazila sa zapada. Postoji strah i od toga hoće li neka naoružanja koja su obećanja Ukrajini stići na vrijeme.

-Ako imate više resursa aktivnije napadate. Ako imate manje resursa, više se branite. Idemo se braniti. Zato, ako mene osobno pitate, ne vjerujem u veliku protuofenzivu za nas. Volio bih vjerovati u to, ali gledam resurse i pitam se: ‘S čime?’ Možda ćemo imati neke lokalizirane proboje. Nemamo ljude ni oružje. A znate kakav je omjer: kada ste u ofenzivi, gubite dvostruko ili trostruko više ljudi. Ne možemo si priuštiti da izgubimo toliko ljudi – riječi su ovoga ukrajinskog dužnosnika koje puno govore.

One su pak u suprotnosti s riječima predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog koji je za 2023. godinu rekao da je to godina pobjede dok je šef vojne obavještajne službe Kyrylo Budanov najavljivao mogućnost da Ukrajinci ovo ljeto odmor provedu na Krimu koji je Rusija još prije devet godina anektirala. - Naš predsjednik nas nadahnjuje da pobijedimo. Uglavnom, svi mislimo isto i razumijemo da je za nas naravno potrebno pobijediti do kraja godine. I stvarno je. Realno je ako nam se pruži sva pomoć koju su nam obećali naši partneri – rekao je u intervjuu za The Washington Post zapovjednik ukrajinskih kopnenih snaga general pukovnik Oleksandr Syrsky.

Međutim, obećanja su jedno dok je raspoloženje na prvim crtama mračno i ne baš optimistično. Upravo o tome je pričao i zapovjednik Kupol koji kaže kako zapovijeda vojnicima koji nikada nisu bacilli bombu, nisu pucali, nemaju samopouzdanja u rukovanju naoružanjem te su radi toga napuštali svoje položaje. Pojasnio je kako se njegova postrojba zimus povukla iz Soledara u istočnoj Ukrajini te se prisjetio kako su stotine ukrajinskih vojnika napustili svoje položaje dok su ih napadali plaćenici iz Wagnera ili drugi.

- Nakon godinu dana rata moja bojna je neprepoznatljiva. Od oko 500 vojnika, otprilike 100 ih je ubijeno u borbi, a još 400 ranjeno što je dovelo do potpunog preokreta. Dobivam 100 novih vojnika. Ne daju mi vremena da ih pripremim. Kažu: ‘Vodite ih u bitku.’ Oni jednostavno odbace sve i pobjegnu. To je to. Razumiješ li zašto? Jer vojnik ne puca. Pitam ga zašto, a on kaže: ‘Bojim se zvuka pucnja.’ I iz nekog razloga nikad nije bacio granatu. … Trebamo NATO instruktore u svim našim centrima za obuku, a naše instruktore treba poslati tamo u rovove. Jer nisu uspjeli u svom zadatku – rekao je Kupol.

U isto vrijeme SAD I zemlje NATO su ukrajinskoj vojsci isporučile oružja i streljiva vrijednoga milijarde dolara. Tu su topnička oružja M777, raketni bacači HIMARS, tenkovi, haubice… U siječnju, nakon gotovo godinu dana rata, Sjedinjene Države počele su obučavati ukrajinske snage u kombiniranom naoružanju. Samo jedan bataljun, od oko 650 ljudi, do sada je završio obuku u Njemačkoj. Britanija također obučava ukrajinske novake, uključujući oko 10.000 prošle godine, a očekuje se još 20.000 ove godine. Europska unija je rekla da će 2023. obučiti 30.000 Ukrajinaca. Očekuju se i isporuke tenkova Leopard, Abrams, protuzračnih sustava…

Međutim, niti situacija u ruskoj vojsci nije ništa bolja. Procjenjuje se kako je Rusija izgubila više od 200.000 vojnika tijekom dosadašnjeg rata. Glavne snage čine plaćenici Wagnera, čečenski specijalci i drugi. Rusija ipak ima puno veće rezerve, ali i tvornice naoružanja. Međutim, i pored toga suočava se s problemom nedostatka naoružanja i streljiva. Pokazuje to i više mjesečna bitka za Bahmut.

